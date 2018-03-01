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Leitão da Silva: prefeitura notifica DER por falta de sinalização

A sinalização noturna da obra não estaria de acordo com o que foi determinado como ideal pela administração municipal

Publicado em 01 de Março de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 20:10
Obra da Avenida Leitão da Silva: inauguração "por etapas" será proibido se projeto for aprovado. Crédito: Gazeta Online
O atraso para conclusão da obra na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que começou em 2014, não é o único problema que tira o sossego das pessoas que passam pela via. Além dos canteiros de obra, que já causam transtorno durante o dia, a iluminação - ou a falta dela - aumenta a confusão e os riscos para os motoristas, que ficam cada vez mais vulneráveis e expostos a acidentes. A insatisfação é tanta que rendeu uma segunda notificação da prefeitura ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES).
O órgão já tinha sido notificado pela administração municipal em setembro do ano passado. As reclamações estão na ponta da língua dos motoristas que passam pela região. Falta iluminação. Quando eu passo por aqui sinto falta de uma boa sinalização, principalmente à noite, disse o empresário Aloísio Santos, 68 anos.
O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitoria, Tyago Hoffmann, explicou que toda interdição realizada é autorizada mediante um planejamento de desvios e sinalização adequados.
Já conversamos informalmente, a nossa equipe já esteve no local para dar um suporte, e o que foi solicitado, principalmente no que diz respeito à sinalização noturna, não foi devidamente executado, afirmou o secretário.
Tyago explicou que a notificação entregue na quarta-feira (28) ao órgão é uma forma de mostrar que problemas foram detectados na região e que precisam ser solucionados. Caso não seja resolvido depois da notificação, o caminho é um multa. Se persistir o problema,  cabe interdição da obra até que a situação seja regularizada, explicou.
O secretário frisou que acredita que a situação será resolvida, mas reforçou a necessidade de acompanhar e cobrar os serviços de perto. A gente tem que se resguardar e garantir que o que precisa ser feito seja feito, disse.
NOTIFICAÇÃO
Em setembro do ano passado o DER já havia sido notificado por apresentar problemas de sinalização nos abras na avenida.
Na época, o ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), pedia reforço e melhorias das sinalizações horizontais e verticais e utilização de placas de regulamentação.
Agora, seis meses depois da notificação mencionada, a Prefeitura Municipal de Vitória pede reforço da sinalização noturna, com iluminação adequada ao longo da via.
OUTRO LADO
Por meio de nota, o DER-ES informou que cabos e lâmpadas de sinalização noturna têm sido alvo de constantes furtos na região. O órgão alegou ainda que, em dezembro, a empresa executora das obras havia reinstalado a sinalização luminosa. Afirmou ainda que o serviço será feito novamente até o fim da próxima semana.
Após a publicação da matéria no Gazeta Online, a assessoria do DER enviou a imagem da sinalização noturna que foi reinstalada na noite desta quinta-feira (1), próximo à Rua das Palmeiras. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da próxima semana.
Crédito: DER | Divulgação
 

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