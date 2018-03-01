Leitão da Silva: prefeitura notifica DER por falta de sinalização

O atraso para conclusão da obra na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que começou em 2014, não é o único problema que tira o sossego das pessoas que passam pela via. Além dos canteiros de obra, que já causam transtorno durante o dia, a iluminação - ou a falta dela - aumenta a confusão e os riscos para os motoristas, que ficam cada vez mais vulneráveis e expostos a acidentes. A insatisfação é tanta que rendeu uma segunda notificação da prefeitura ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES).
O órgão já tinha sido notificado pela administração municipal em setembro do ano passado. As reclamações estão na ponta da língua dos motoristas que passam pela região. Falta iluminação. Quando eu passo por aqui sinto falta de uma boa sinalização, principalmente à noite, disse o empresário Aloísio Santos, 68 anos.
O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitoria, Tyago Hoffmann, explicou que toda interdição realizada é autorizada mediante um planejamento de desvios e sinalização adequados.
Já conversamos informalmente, a nossa equipe já esteve no local para dar um suporte, e o que foi solicitado, principalmente no que diz respeito à sinalização noturna, não foi devidamente executado, afirmou o secretário.
Tyago explicou que a notificação entregue na quarta-feira (28) ao órgão é uma forma de mostrar que problemas foram detectados na região e que precisam ser solucionados. Caso não seja resolvido depois da notificação, o caminho é um multa. Se persistir o problema, cabe interdição da obra até que a situação seja regularizada, explicou.
O secretário frisou que acredita que a situação será resolvida, mas reforçou a necessidade de acompanhar e cobrar os serviços de perto. A gente tem que se resguardar e garantir que o que precisa ser feito seja feito, disse.
NOTIFICAÇÃO
Em setembro do ano passado o DER já havia sido notificado por apresentar problemas de sinalização nos abras na avenida.
Na época, o ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), pedia reforço e melhorias das sinalizações horizontais e verticais e utilização de placas de regulamentação.
Agora, seis meses depois da notificação mencionada, a Prefeitura Municipal de Vitória pede reforço da sinalização noturna, com iluminação adequada ao longo da via.
OUTRO LADO
Por meio de nota, o DER-ES informou que cabos e lâmpadas de sinalização noturna têm sido alvo de constantes furtos na região. O órgão alegou ainda que, em dezembro, a empresa executora das obras havia reinstalado a sinalização luminosa. Afirmou ainda que o serviço será feito novamente até o fim da próxima semana.
Após a publicação da matéria no Gazeta Online, a assessoria do DER enviou a imagem da sinalização noturna que foi reinstalada na noite desta quinta-feira (1), próximo à Rua das Palmeiras. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da próxima semana.