Leitão da Silva: grade de proteção de ciclovia começa a ser instalada

Leitão da Silva: grande de proteção de ciclovia começa a ser instalada Crédito: Ricardo Medeiros

Mais uma etapa da obra na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, começou a ser executada. Quem passa pelo local já pode notar a instalação da grade de proteção da ciclovia, localizada no canteiro central da via.

A grade de proteção começou a ser instalada no trecho que começa na rua Maria Rosa, sentido avenida Beira-Mar. Até o momento, boa parte da ciclovia já possui pintura de marcação de asfalto, porém, por questões de segurança, o ciclista deve evitar passar pelo local.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), a instalação da grade e pintura da ciclovia, que terá aproximadamente três quilômetros, fazem parte do trabalho que terminará só em novembro, com a entrega da obra.

Em junho, toda a extensão da avenida foi liberada para o tráfego de veículos. O DRE iniciou a implantação da última camada de asfalto e a construção da ciclovia do cruzamento da Avenida Cézar Hilal até a Beira-Mar.

HISTÓRICO

novela de atrasos no Estado. A via é cortada por um valão, e, além de ampliação da avenida – com três pistas de cada lado, no lugar de duas –, a intervenção tem o objetivo de acabar com os constantes alagamentos da região. Iniciada em janeiro de 2014, a previsão de conclusão era julho de 2015, mas com prazos acima do esperado e revisões no projeto, o gasto saltou de R$ 50 milhões para R$ 115 milhões. As obras da Leitão da Silva protagonizaram uma. A via é cortada por um valão, e, além de ampliação da avenida – com três pistas de cada lado, no lugar de duas –, a intervenção tem o objetivo de acabar com os constantes alagamentos da região. Iniciada em janeiro de 2014, a previsão de conclusão era julho de 2015, mas com prazos acima do esperado e revisões no projeto, o gasto saltou de R$ 50 milhões para R$ 115 milhões.

Após 2015, os prazos se estenderam e foram mais quatro novas datas. Primeiro, no final de 2016, com a perspectiva de entregar as vias e realizar a reestruturação do sistema de saneamento e drenagem. Com a promessa não cumprida, o prazo foi para o primeiro semestre de 2017. Não concluído, a promessa passou a ser entregar no primeiro semestre de 2018, mas, por último, foi estendida para o fim de 2019.