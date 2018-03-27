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Leilão de mais de 100 veículos acontece na próxima semana em Vitória

Lances poderão ser realizados de forma presencial ou virtual

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:11
Veículos serão leiloados pela Seger na próxima semana Crédito: Divulgação/Seger
Mais de 100 veículos serão leiloados em evento realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) no dia 7 de abril, em Vitória. O leilão está previsto para começar às 9h no auditório do Edifício Rusch, no Centro. Os lances para os 111 veículos à disposição poderão ser realizados de forma presencial ou através do site www.vixleiloes.com.br
Ao todo, serão leiloados 170 lotes, incluindo 111 veículos e 59 sucatas. O lote do veículo com menor lance inicial é o nº 77, referente ao automóvel Fiat Uno Mille Fire. Poderão participar do leilão pessoas jurídicas e físicas, com exceção da Comissão do leilão e parentes do leiloeiro.
 
 

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