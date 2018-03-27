Leilão de mais de 100 veículos acontece na próxima semana em Vitória

Mais de 100 veículos serão leiloados em evento realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) no dia 7 de abril, em Vitória. O leilão está previsto para começar às 9h no auditório do Edifício Rusch, no Centro. Os lances para os 111 veículos à disposição poderão ser realizados de forma presencial ou através do site