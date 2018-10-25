Lavador de carro acusa professora da Ufes de racismo

Crédito: TV Gazeta

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Maruípe, Vitória, na manhã de quarta-feira (24). Uma professora de enfermagem teria xingado o homem de 'preto' e 'ladrão' após não encontrar uma vaga para estacionar o veículo no estacionamento. O dia de trabalho do lavador de carros Paulo Cesar Bonfim Viegas, de 37 anos, começou em ofensas no Campus da, em, na manhã de quarta-feira (24). Uma professora de enfermagem teria xingado o homem de 'preto' e 'ladrão' após não encontrar uma vaga para estacionar o veículo no estacionamento.

Em entrevista ao Gazeta Online, o lavador disse que era por volta 9h30 quando chegou ao pátio e verificou que estava lotado. "Geralmente, quem vai chegando, e coloca o carro fora do estacionamento, deixa a chave comigo. Quando alguém sai, a gente vai e estaciona", contou.

Paulo contou que a professora chegou em um

, procurou vaga, mas não achou. "Ela queria que o motorista de lá ficasse com a chave do carro, mas ele disse que não daria porque ia sair com um paciente. Ela subiu reclamando e me viu estacionando um carro em uma vaga que tinha acabado de sair. Nisso que o motorista pegou o carro dela, ela disse que era admissível um professor dar aula e não ter vaga".

professora o chamou de 'preto' e disse que ele estava 'roubando'. Ele afirma que trabalha há três anos no local e nunca passou por uma situação parecida. "Eu fiquei chocado ouvindo ela falar. Tinham duas pessoas perto dela e ninguém falou nada. Eu não fui falar nada com ela pra não perder a razão". Segundo o lavador, foi nesse momento que ao chamou de 'preto' e disse que ele estava 'roubando'. Ele afirma que trabalha há três anos no local e nunca passou por uma situação parecida. "Eu fiquei chocado ouvindo ela falar. Tinham duas pessoas perto dela e ninguém falou nada. Eu não fui falar nada com ela pra não perder a razão".

Preconceito todo mundo tem. Ela me chamar de preto não me ofendeu. A palavra ladrão foi mais forte. Nunca precisei roubar. Paulo Cesar Bonfim Viegas

Na tarde de quarta-feira (24), Paulo registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Ele afirmou que pretende processar a professora. "Minha mãe criou sete filhos e sempre educou a gente, para não mexer em nada que é dos outros. Eu explico isso para os meus filhos, pretendo explicar para os meus netos também. Isso é lamentável", finalizou.

A Ufes foi acionada pela reportagem na tarde desta quinta-feira (25) e, por meio de nota, informou que a ouvidoria Geral da instituição, até o momento, não fez nenhum registro sobre a situação. "Caso a denúncia seja formalizada, a ouvidoria fará a apuração e, se constatados elementos suficientes, serão tomadas as medidas cabíveis", finalizou.