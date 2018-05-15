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Crime

Ladrões arrombam shopping e roubam malotes de carro-forte em Vila Velha

Segundo informações da PM, quatro indivíduos armados roubaram malotes de dinheiro e fugiram em um Honda Fit prata

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 13:16
Quatro homens armados arrombaram o portão de um shopping em Vila Velha e roubaram malotes que estavam em um carro-forte estacionado no estabelecimento por volta das 8h desta terça-feira (15). A informação da Polícia Militar (PM) é que os ladrões levaram malotes de dinheiro que abasteceriam caixas eletrônicos do shopping, mas os valores roubados ainda não foram informados. 
Ainda de acordo com a PM, os criminosos renderam os vigilantes do carro-forte, roubaram o dinheiro e fugiram em um Honda Fit prata. A polícia foi ao local e está patrulhando a região.
A Polícia Civil também foi acionada para periciar o local e analisar as imagens das câmeras de segurança do shopping. Entre os materiais recolhidos pelo peritos, estava um capacete de segurança.
Ladrões arrombam shopping e roubam malotes de carro-forte em Vila Velha
CIODES
Informações do Boletim de Atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) dão conta de que os ladrões invadiram o shopping por uma rua de acesso, que fica perto de uma faculdade e, então, renderam os vigilantes.
Testemunhas informaram ao Ciodes que três homens armados entraram no shopping e apontaram armas para as pessoas que estavam na academia que fica dentro do estabelecimento. A descrição no boletim é que os suspeitos usavam camisa azul marinho e uniforme de técnico de manutenção.
SHOPPING VILA VELHA
Por meio de nota, o Shopping Vila Velha esclarece que está à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário. As lojas estão abertas e o empreendimento funciona normalmente.
DELEGADO NÃO ADIANTOU INFORMAÇÕES  
O titular da Delegacia de Roubo a Banco, Nilton Abdalla, não quis adiantar as investigações, mas informou que imagens de câmeras de videomonitoramento serão utilizadas para avaliar o que aconteceu.
"A perícia foi realizada e estamos no início dos trabalhos de investigação. Esperamos concluir o mais rápido possível, mas não passarei nenhum tipo de informação para não atrapalhar as investigações", destacou. (Com informações de Rafael Silva e Victor Muniz)
Carros-forte da empresa assaltada foram levados para a Delegacia Patrimonial. Polícia não adiantou a motivação Crédito: Victor Muniz

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