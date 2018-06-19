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Infração ambiental

Laboratório que jogou lixo hospitalar em barragem é de Santa Teresa

A empresa pode ser multada em até R$ 300 mil pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). A prefeitura de Santa Maria de Jetibá registrou um boletim de ocorrência sobre o caso

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 00:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 00:23
Caixa com tubos cheios de sangue e outros materiais foram encontradas por pescadores da região perto da barragem de Rio Bonito, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução/vídeo do leitor
O laboratório que descartou caixas com amostras de sangue na barragem de Rio Bonito atua na cidade de Santa Teresa, segundo a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Ainda de acordo com a administração municipal, um boletim de ocorrência foi registrado na última sexta-feira (15). A investigação realizada pela Vigilância Sanitária municipal chegou ao fim e o caso será encaminhado para a Prefeitura de Santa Teresa. Apesar de identificado, o nome do laboratório, no entanto, ainda não foi revelado.
O resíduo hospitalar foi encontrado por moradores no sábado (9), mas no domingo (10) pescadores voltaram a se deparar com o material na barragem. No total, cerca de 11 caixas foram recolhidas pela Vigilância Sanitária de Santa Maria de Jetibá. Seringas, agulhas e tubos com sangue, além de documentos, estavam entre o material infectante. 
De acordo com o gerente de Vigilância Sanitária de Santa Maria de Jetibá, Wallas Patrick Hammer, o lixo recolhido vai continuar armazenado até que todas as providências sejam tomadas.
A investigação feita pela Vigilância Sanitária foi finalizada e o resultado será repassado às autoridades competentes ainda esta semana. Por enquanto, o relatório encontra-se no setor jurídico da prefeitura para últimos ajustes antes de ser encaminhado à cidade onde está localizado o laboratório ao qual pertence o conteúdo encontrado na Barragem do Rio Bonito, informou a prefeitura de Santa Maria de Jetibá, por meio de nota.
Ainda segundo a prefeitura, as providências sobre o caso, como multas, perda de licença e outras penalidades, serão de responsabilidade da administração municipal de Santa Teresa.
Procurada, a prefeitura de Santa Teresa ainda não se posicionou sobre o assunto. Na última sexta-feira (15), a administração municipal fez uma publicação nas redes sociais para informar que ainda não tinha sido notificada sobre o caso.
LABORATÓRIO PODE SER MULTADO EM ATÉ R$ 300 MIL
O laboratório responsável pelo descarte do lixo hospitalar na barragem de Rio Bonito, em Santa Maria de Jetibá, vai ser multado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O órgão constatou que o descarte foi uma infração ambiental. A multa pode chegar a R$ 300 mil.
Segundo o diretor-presidente do Iema, Jader Mutzig Bruna, o valor exato da multa só poderá ser estipulado quando a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá encaminhar as informações sobre o caso. O valor pode variar entre R$ 3.500 e R$ 300 mil. O fiscal recebe todos os elementos da situação. E aí, a partir de uma métrica, estabelece a multa. O valor depende do tamanho do estrago ao meio ambiente.
Nesta segunda-feira (18), o Iema informou que ainda aguarda receber as informações da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.
Procurada para comentar sobre o descarte irregular, a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que esse tipo de material deve ser identificado como material infectante e descartado em aterros sanitários licenciados. A Sesa explicou, ainda, que a fiscalização é de responsabilidade de cada município.

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