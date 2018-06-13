Laboratório pode ser punido por jogar seringas com sangue em rio

Pescadores e moradores da região próxima da barragem do Rio Bonito encontraram caixas e sacos com as amostras descartadas de forma irregular no local Crédito: Reprodução/vídeo do leitor

Caixas com amostras de sangue foram descartadas de forma irregular na barragem do Rio Bonito, em Santa Maria de Jetibá. A prefeitura recolheu o lixo hospitalar e após uma investigação identificou o responsável pelo descarte irregular, que pode ser punido. O laboratório não é da cidade, portanto, o caso deve ser encaminhado para o município onde a empresa atua.

O nome do laboratório e a cidade onde ele presta serviço não foram divulgados pela Vigilância Sanitária de Santa Maria de Jetibá para não atrapalhar o andamento da investigação. A gente identificou o nome do laboratório e os nomes dos pacientes. Isso ajudou a chegar aos culpados pelo descarte, explicou o gerente da Vigilância Sanitária de Santa Maria de Jetibá, Wallas Patrick Hammer, acrescentando que o caso segue sob sigilo.

Nós queremos identificar por que foi jogado, quem jogou e qual o objetivo desse descarte. A punição da empresa vai ser feita pela Vigilância Sanitária do município. Cada município tem sua maneira de atuar, observou Wallas.

DESCARTE

O lixo foi encontrado por moradores no último sábado, mas no último domingo pescadores voltaram a se deparar com as caixas no mesmo local. Seringas, agulhas, tubos com sangue e documentos estavam entre o lixo.

O pessoal da prefeitura passou, mas acabamos de achar uma caixa cheia de sangue próximo ao paredão da barragem de Santa Maria de Jetibá, disse um pescador, que preferiu não se identificar.

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá informou que recolheu todo o material e o armazenou de forma adequada até que as investigações sejam concluídas.

A Secretaria de Saúde de Santa Maria de Jetibá diz que uma investigação foi aberta para apurar o caso e que já sabe que o material não é de nenhum laboratório do município. Documentos encontrados nas caixas estão sendo usados na investigação.

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que esse tipo de material deve ser identificado como material infectante e descartado em aterros sanitários licenciados. A Sesa explicou, ainda, que a fiscalização é de responsabilidade de cada município.

ABASTECIMENTO

Procurada, a Cesan informou que monitora rigorosamente a qualidade da água e não houve nenhuma alteração devido ao descarte irregular. Portanto, a rotina de abastecimento das regiões atendidas pelo sistema Santa Maria continua sem mudanças.

IEMA NÃO FOI ACIONADO PARA FISCALIZAR LOCAL

Até o momento, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) não foi procurado pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá para relatar sobre o descarte irregular de lixo hospitalar na barragem de Rio Bonito nos últimos dias. A informação foi confirmada na noite de ontem pelo diretor-presidente do Iema, Jader Mutzig Bruna.

Ainda segundo Jader, ele ficou sabendo da situação em Santa Maria de Jetibá por meio da demanda sobre o assunto feita ao Iema pela reportagem. Agora eu vou acionar minha equipe de fiscalização para que ela se articule com a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá para prestar todo apoio necessário para averiguar os fatos.