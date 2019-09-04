Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Justiça nega liberdade a acusado de racha e mortes na Terceira Ponte
Casal morreu

Justiça nega liberdade a acusado de racha e mortes na Terceira Ponte

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça recusou o pedido de habeas corpus para o universitário Oswaldo Venturini Neto
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

04 set 2019 às 17:38

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 17:38

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, foi preso após o acidente. Crédito: Reprodução
Acusado de participar de racha na Terceira Ponte que resultou na morte de um casal, o universitário Oswaldo Venturini Neto vai permanecer preso. Na tarde desta quarta-feira (4), a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça recusou, por unanimidade, o pedido de habeas corpus (liberdade) para o estudante.
O relator da ação considerou que Oswaldo e o outro acusado, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, foram imprudentes e a resposta do Estado para a conduta deve ser enérgica. 
Oswaldo e Ivomar foram denunciados pela prática de disputa de racha na madrugada de 22 de maio, quando a moto em que estavam Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, 17, foi atingida. O casal morreu na hora
A defesa de Oswaldo, no pedido de liberdade, argumentou que outras medidas cautelares poderiam ser adotadas contra o universitário em substituição à prisão, uma vez que ele é réu primário. Ponderou, ainda, que o carro conduzido por ele "sequer atingiu a motocicleta das vítimas, o que diminui sua participação no evento delitivo."
Justiça marca primeira audiência para ouvir acusados de mortes na 3° Ponte
Nas alegações, a defesa ainda pontuou que a decisão de primeira instância, que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da segurança social, não se justificava. "Não há qualquer fato concreto que possa indicar a reiteração da conduta que está sendo apurada", ressaltou. 
Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte. Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos e Brunielly Oliveira, de 17 anos, vítimas do acidente. Crédito: Reprodução
Contudo, o desembargador Fernando Zardini Antonio, relator do habeas corpus, decidiu pela negativa da liberdade. No voto, ele analisou que, apesar de Oswaldo ser réu primário, tal circunstância é insuficiente para livrá-lo da prisão. 
A imprudência na ação do paciente e do outro denunciado, bem como o desrespeito às regras mínimas de conduta e convivência social são tamanhas, que chocam a sociedade e merecem resposta estatal enérgica com o fim de coibir condutas desse jaez
Fernando Zardini
O desembargador também entendeu que alegação de Oswaldo não ter atingido a moto não merecia acolhimento. “O laudo pericial realizado descreve de forma detalhada como procedeu-se a colisão dos veículos, que realizavam corrida automobilística, denominada ‘racha’, em uma das vias mais movimentadas que ligam os municípios de Vitória e Vila Velha", observa.
> Rapaz que morreu em acidente na Terceira Ponte deixa dois filhos
Fernando Zardini acrescenta que o fato do universitário ter ingerido bebida alcoólica é mais uma razão para manutenção da prisão preventiva. Após o voto do relator, a 2ª Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, negar a liberdade. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados