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Rio

Juliana Paes é assaltada a caminho da Sapucaí

Atriz seguia para assistir ao segundo dia de desfiles no carnaval do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 13:43

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 13:43

Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Juliana Paes, rainha de bateria da Grande Rio, estava a caminho da Sapucaí para assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio, quando o veículo onde estava foi abordado por dois assaltantes na saída do túnel Santa Bárbara.
Um dos bandidos estava armado e obrigou o motorista da van a parar. Ao reconhecerem a atriz, eles disseram que levariam apenas os telefones celulares dos passageiros. Restaram pertences como documentos e chaves de casa.
Mesmo após o assalto, Juliana foi ao camarote da Grande Rio para cumprir o compromisso de trabalho. A atriz chegou no local por volta das 22h, quando a Portela já estava na avenida.
A entrevista coletiva prevista para a noite de segunda-feira foi cancelada e Juliana ficou o restante da noite em um local reservado do camarote.
Mas ela não foi a primeira integrante de uma escola de samba a ser assaltada. No Centro, também próximo ao Sambódromo, onde o policiamento está reforçado desde sexta-feira, o cantor e compositor Moacyr Luz foi roubado pouco depois de sair de um táxi para desfilar pela Paraíso do Tuiuti, na madrugada de domingo para segunda-feira. Três bandidos levaram a carteira, o celular e até uma fantasia, que o sambista usaria na Mangueira, onde também desfilaria.
"Não vi polícia alguma. Está muito difícil viver aqui, no Rio",  reclamou Moacyr Luz.
A onda de violência não se restringe ao Centro. Na Zona Sul, na Praia de Ipanema, bandidos fizeram três arrastões na altura do Posto 8 no sábado e no domingo, e, entre as vítimas, havia vários turistas estrangeiros. Somente das 8h às 16h de segunda-feira, a Delegacia de Atendimento ao Turista registrou 26 ocorrências, o que dá três queixas por hora. Normalmente, são seis casos por dia. Dois italianos foram feridos na cabeça, e foram levados a um hospital. Uma chinesa e uma alemã levaram socos no rosto, além de chutes. Uma argentina que passeava com um bebê foi jogada ao chão.
No Leblon, dois PMs que tentaram impedir um assalto na Avenida Afrânio de Melo Franco foram baleados, no domingo. Hospitalizados, receberam alta na segunda. O autor dos disparos fugiu. No mesmo dia do crime, um policial civil que também abordou ladrões foi espancado, em Copacabana. Um grupo de jovens o cercou na Avenida Atlântica e chegou a usar uma cadeira para agredi-lo.

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