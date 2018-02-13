Juliana Paes é assaltada a caminho da Sapucaí

Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Juliana Paes, rainha de bateria da Grande Rio, estava a caminho da Sapucaí para assistir ao segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio, quando o veículo onde estava foi abordado por dois assaltantes na saída do túnel Santa Bárbara.

Um dos bandidos estava armado e obrigou o motorista da van a parar. Ao reconhecerem a atriz, eles disseram que levariam apenas os telefones celulares dos passageiros. Restaram pertences como documentos e chaves de casa.

Mesmo após o assalto, Juliana foi ao camarote da Grande Rio para cumprir o compromisso de trabalho. A atriz chegou no local por volta das 22h, quando a Portela já estava na avenida.

A entrevista coletiva prevista para a noite de segunda-feira foi cancelada e Juliana ficou o restante da noite em um local reservado do camarote.

Mas ela não foi a primeira integrante de uma escola de samba a ser assaltada. No Centro, também próximo ao Sambódromo, onde o policiamento está reforçado desde sexta-feira, o cantor e compositor Moacyr Luz foi roubado pouco depois de sair de um táxi para desfilar pela Paraíso do Tuiuti, na madrugada de domingo para segunda-feira. Três bandidos levaram a carteira, o celular e até uma fantasia, que o sambista usaria na Mangueira, onde também desfilaria.

"Não vi polícia alguma. Está muito difícil viver aqui, no Rio", reclamou Moacyr Luz.

A onda de violência não se restringe ao Centro. Na Zona Sul, na Praia de Ipanema, bandidos fizeram três arrastões na altura do Posto 8 no sábado e no domingo, e, entre as vítimas, havia vários turistas estrangeiros. Somente das 8h às 16h de segunda-feira, a Delegacia de Atendimento ao Turista registrou 26 ocorrências, o que dá três queixas por hora. Normalmente, são seis casos por dia. Dois italianos foram feridos na cabeça, e foram levados a um hospital. Uma chinesa e uma alemã levaram socos no rosto, além de chutes. Uma argentina que passeava com um bebê foi jogada ao chão.