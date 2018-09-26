Jovens liberados do Iases pela Justiça voltam ao crime e às drogas

Complexo Uninorte, em Linhares, de onde foram liberados 261 internos após decisão inédita do STF Crédito: Governo do estado/divulgação

Três semanas após verem seus filhos liberados das unidades de internação do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares, pais vivem o drama de verem os jovens voltarem para as drogas e para a criminalidade.

Sem acompanhamento e apoio do poder público (Estado, municípios e Justiça), as famílias se desesperam sem alternativas para reverter a situação e na iminência de perderem, novamente, seus filhos. Nem sei se ele está vivo, desabafa uma trabalhadora rural de Jaguaré.

O filho dela, após ser liberado da internação, praticou um furto em São Mateus. Preso, foi levado à Defensoria Pública da cidade, de onde fugiu algemado. Ninguém sabe o seu paradeiro.

Este não é o único caso. Em Barra de São Francisco, dos sete adolescentes da cidade que foram liberados, dois voltaram a cometer crimes, um deles furto. Acabaram sendo detidos e levados, desta vez, para presídios de adultos, já que completaram 18 anos.

SITUAÇÃO

Do complexo Uninorte, em Linhares, destinado a internação de adolescentes infratores em situação provisória e definitiva, foram liberados, desde o dia 21 de agosto, um total de 261 jovens. O motivo foi uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF) , que estabeleceu um limite de superlotação para a unidade em 119% de sua capacidade. Há mais de três anos que o complexo trabalhava com o triplo de sua capacidade.

Com a medida ficou mais visível um problema que tem sido frequente no sistema socioeducativo do Estado: a demora ou a falta de acompanhamento das famílias cujos filhos ou estão deixando o sistema de internação ou estão cumprindo medidas socioeducativas em liberdade assistida.

AMIZADES

Desta forma, como relatam os pais, mal chegam em casa e voltam resgatar os contatos com as antigas amizades. O resultado é o retorno ao crime. Meu filho chegou em casa esta semana com arma e dinheiro. Não disse onde conseguiu, mas sei de onde veio. Meu temor é que volte a ser preso, se desespera a mãe que, assim como os demais pais, não vão ser identificados nesta matéria respeitando o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Há ainda os casos dos jovens que voltaram a usar drogas. Em Colatina, uma mãe pôs o filho para trabalhar na roça na tentativa de evitar que o uso de drogas ganhe proporções maiores. Foi a alternativa que encontrou. Meu filho foi procurar, por iniciativa dele, a assistência social da cidade e foi maltratado. Voltou a usar drogas, mas estou lutando muito para reverter a situação, conta a mãe, que acorda às 4 horas para trabalhar.

O filho dela está fora da escola, perdeu a vaga quando foi internado e agora tem dificuldades até para encontrar um trabalho. Preciso tirar até os documentos dele e não tenho apoio de ninguém, nenhuma orientação ou ajuda do município. Tratam meu filho como coisa, desabafa.

Uma vizinha dela, cujo filho também foi liberado do Iases, enfrenta dificuldades semelhante. O dela também voltou a usar drogas. Está agressivo. É complicado vencer sem apoio, pondera.

Outra mãe, cujo filho saiu na primeira leva, relata que não levou 15 dias para ele voltar à criminalidade. Começou a ficar agitado e logo via que já o tinha perdido para as drogas de novo. Infelizmente não ouvem os pais, preferem o outro lado. Mas a dor é grande, chega a dar desânimo, diz.

INTERNADO

O desespero é tanto para alguns pais que chegam a relatar que seus filhos não deveriam ter deixado a internação. Ficou mais de um ano internado e de nada adiantou. Botou o pé aqui fora e voltou a se drogar. Mais seguro estaria se tivesse continuado internado, relata um pai que tanto lutou para a liberação do filho.

O jovem, semanas após ser liberado, voltou a consumir drogas. Estou muito triste. Não me ouviu, não deu atenção aos meus conselhos. Tanto que falei quando ele estava internado, fizemos tantos planos para quando ele saísse e de nada adiantou. Já avisei para ele que agora vai acabar sendo preso, mas cada um escolhe o seu caminho, contou o pai, com a voz embargada.

Outra mãe relata que trocou o filho de escola para que ele não tivesse contato com os antigos amigos. Mas ele não consegue nem um estágio. Precisa ficar ocupado, sem isso, já está entrando em depressão, conta.