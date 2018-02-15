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Viralizou na internet

Jovem negro denuncia racismo em bloco de carnaval no Centro de Vitória

Rapaz branco insinuou, em publicação no Instagram, a possibilidade de ser roubado por trio após selfie. 'Somos pretos, somos favelado e temos muito orgulho', escreveu uma das vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 10:14

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 10:14

Caso do jovem negro que denuncia racismo no carnaval Crédito: Reprodução/Instagram
A imagem com três jovens negros ao fundo e um folião branco à frente do trio fazendo um selfie em um bloco de carnaval, no Centro de Vitória, se espalhou pelas redes sociais nesta Quarta-Feira de Cinzas. A foto que, quando tirada mostrava a alegria da festa, com todos sorrindo, virou uma denúncia de racismo, depois de ser publicada no Instagram com o texto: "Vou roubei seu celular".
Nesta quarta-feira (14), Iarley Duarte, um dos jovens negros que aparece na imagem, publicou em sua página no Facebook um desabafo, que já tem mais de 8 mil compartilhamentos e 14 mil reações. "Infelizmente ninguém está livre do racismo e do preconceito, esse babaca chegou em nós no bloco pediu pra tirar uma foto com gente, sem nem nos conhecer, sem nunca ter visto nós..., filhinho de papai... Somos pretos, somos favelado e temos muito orgulho", escreveu.
Em entrevista à Revista Fórum, Iarley contou que um homem branco identificado no Instagram pelo perfil de @lucasalmeid4_ pediu para tirar uma foto com ele e seu grupo de amigos durante um bloco, em Vitória, no carnaval. Para a sua surpresa, quando foi ver a foto postada na rede social, o rapaz havia colocado como legenda: Vou roubei seu celular, uma expressão da internet, que pode ser entendida como "já era".
Ele simplesmente viu a gente brincando, chegou até nós rindo e pediu pra gente tirar uma foto com ele, mas nunca tínhamos visto ele e nem o conhecíamos. Logo que ele bateu a foto, saiu, sumiu não vimos mais. Aí quando foi hoje (quarta) um amigo me marcou em um publicação no Twitter mostrando o título da foto, nos discriminando, disse o jovem.
Ficamos com muita raiva, indignados, tristes e revoltados pelo gesto, pela discriminação por conta da nossa cor e pela nossa classe social, afirmou Iarley à Fórum.
De acordo com Iarley, ele e seus amigos pretendem denunciar ao máximo o ocorrido para que o gesto racista não aconteça com outras pessoas nem passe impune, diz a publicação.

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