Colisão com caminhão

Jovem morre em acidente de moto em Santa Maria de Jetibá

O acidente ocorreu na rodovia que liga Santa Maria à localidade de Garrafão. Athirson Hertzog não resistiu e morreu no local

Publicado em 10 de julho de 2019 às 13:44 - Atualizado há 6 anos

A vítima, identificada como Athirson Hertzog, de aproximadamente 20 anos, não resistiu e morreu no local Crédito: Montagem | Gazeta Online

Um motociclista morreu após bater na carroceria de um caminhão na rodovia que liga Santa Maria de Jetibá à localidade de Garrafão, na altura de Rio Possmoser. A vítima, identificada como Athirson Hertzog, de aproximadamente 20 anos, não resistiu e morreu no local.

De acordo com testemunhas, Athirson, que pilotava uma moto Honda Fan, vermelha, invadiu a contramão e acabou sendo atingido pelo caminhão que passava na rodovia. Com o impacto da batida, os destroços da moto ficaram espalhados na pista.

Por meio de fotos enviadas ao Gazeta Online, é possível ver que a estrada ficou com o trânsito interditado por causa do acidente.

