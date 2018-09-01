Jovem morre em acidente de carro em Colatina

Carro capotou após motorista perder o controle da direção na ES 080, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 19 anos morreu depois de perder a direção do carro que conduzia e capotar, no quilômetro 142 da ES 080, no bairro XV de Outubro, em

, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (31), por volta das 21 horas. César Elias Mauri morreu na hora.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia um Fiat Palio de cor cinza e estava sozinho no veículo. Ele seguia pela ES 080 sentido Colatina-São Domingos do Norte, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista no sentido oposto da rodovia. Em seguida, o automóvel capotou e lançou César para fora. Com o impacto, o carro atingiu as fiações de um poste de energia das residências próximas.