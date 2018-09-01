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ES 080

Jovem morre em acidente de carro em Colatina

César Elias Mauri perdeu a direção do carro na ES 080 e o veículo capotou, lançando a vítima para fora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 18:33

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 18:33

Carro capotou após motorista perder o controle da direção na ES 080, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 19 anos morreu depois de perder a direção do carro que conduzia e capotar, no quilômetro 142 da ES 080, no bairro XV de Outubro, em
Colatina
, região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (31), por volta das 21 horas. César Elias Mauri morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia um Fiat Palio de cor cinza e estava sozinho no veículo. Ele seguia pela ES 080 sentido Colatina-São Domingos do Norte, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista no sentido oposto da rodovia. Em seguida, o automóvel capotou e lançou César para fora. Com o impacto, o carro atingiu as fiações de um poste de energia das residências próximas.
Viaturas da Polícia Militar estiveram no local. Com a constatação da morte do motorista, a perícia da Polícia Civil foi chamada. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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