Jovem morre afogado na Ilha do Frade, em Vitória

Segundo testemunhas, rapaz entrou no mar por volta das 15 horas e desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima já sem vida

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 19:45

 - Atualizado há 6 anos

Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Katiany Bonatto Gonçalves

Um rapaz, que não teve idade e identidade reveladas, morreu afogado na tarde desta terça-feira (16), na Ilha do Frade, em Vitória. Testemunhas viram a vítima entrar no mar e desaparecer, por volta das 15 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez buscas e encontrou o rapaz já sem vida.

A Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.  

