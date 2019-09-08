Home
Jovem morre afogado ao tentar atravessar represa em Nova Venécia

Adriel Gomes, de 17 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu ao chegar no hospital

Gazeta Online

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 21:50

 - Atualizado há 6 anos

Adriel Gomes, de 19 anos, chegou a ser socorrido para o hospital São Marcos, mas não resistiu e morreu Crédito: Reprodução

O que deveria ser um dia de lazer, terminou em tragédia no Noroeste do Estado. O jovem Adriel Gomes, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (8), ao tentar atravessar  a nado uma represa que fica no interior de Nova Venécia.

Ao Gazeta Online o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado por volta das 12h47, e uma equipe foi encaminhada até a represa, que fica próxima ao bairro Aeroporto, a cerca de 3 km da cidade. No local, uma equipe realizou buscas na água e encontrou Adriel já sem sinais vitais.

De imediato, os bombeiros realizaram os primeiros socorros. O jovem foi encaminhado para o hospital São Marcos, mas não resistiu e morreu.

COMOÇÃO

Vários amigos e familiares de Adriel Gomes lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. Em diversas publicações, muitas pessoas destacaram o quanto o jovem era querido na cidade.

Em uma das publicações, uma professora escreveu: “Um menino educado, brincalhão, prestativo e cheio de vida!! Tá difícil de acreditar que uma pessoa com a vida toda pela frente se foi! Muito triste”.

 

