Jovem morre afogado ao tentar atravessar represa em Nova Venécia

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 21:50
- Atualizado há 6 anos
O que deveria ser um dia de lazer, terminou em tragédia no Noroeste do Estado. O jovem Adriel Gomes, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (8), ao tentar atravessar a nado uma represa que fica no interior de Nova Venécia.
Ao Gazeta Online o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado por volta das 12h47, e uma equipe foi encaminhada até a represa, que fica próxima ao bairro Aeroporto, a cerca de 3 km da cidade. No local, uma equipe realizou buscas na água e encontrou Adriel já sem sinais vitais.
De imediato, os bombeiros realizaram os primeiros socorros. O jovem foi encaminhado para o hospital São Marcos, mas não resistiu e morreu.
COMOÇÃO
Vários amigos e familiares de Adriel Gomes lamentaram a morte do jovem nas redes sociais. Em diversas publicações, muitas pessoas destacaram o quanto o jovem era querido na cidade.
Em uma das publicações, uma professora escreveu: “Um menino educado, brincalhão, prestativo e cheio de vida!! Tá difícil de acreditar que uma pessoa com a vida toda pela frente se foi! Muito triste”.
