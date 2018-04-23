Jovem embriagado é detido após confusão em Jardim Camburi

O rapaz foi contido pelos guardas e precisou usar algemas nas mãos e nos pés Crédito: Internauta | Gazeta Online

Jardim Camburi, em frente à base da Guarda Municipal de Vitória do bairro. Um rapaz embriagado foi detido após gerar confusão na manhã desta segunda-feira (23) em, em frente à base da Guarda Municipal dedo bairro.

Segundo o guarda Scardua, o rapaz passou em frente à base cambaleando e com um ferimento na boca. Um amigo do rapaz chamado Felipe conversou com o guarda e informou que o jovem estava alterado e disse que estava preocupado com o que o amigo poderia fazer.

A guarda começou a acompanhar o indivíduo e, no trajeto, ele chegou a segurar uma moça pelo braço. Ele continuou andando pela rua, passou por uma academia e arremessou uma cadeira de aço do estabelecimento na rua.

Em seguida, uma comerciante chegava à loja com o filho de dois anos e, segundo o guarda Scardua, o indivíduo teria segurado a gola da criança por trás da camisa, sem agredi-lo. Após a mãe ficar nervosa com a situação sem entender o que estava acontecendo, o guarda precisou intervir.

Scardua informou que foi necessário o uso de algemas nas mãos e nos pés do rapaz. Amigos dele também ajudaram a contê-lo porque estava muito agitado.

Uma ambulância foi acionada para prestar socorro e o rapaz foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde está desde as 11 horas desta segunda (23). A previsão é que ele seja liberado no final do dia.

Como ninguém representou contra o rapaz embriagado, não há confirmação de que alguma autuação possa ser realizada contra ele.