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Em Vitória

Jovem embriagado é detido após confusão em Jardim Camburi

O jovem precisou ser algemado pelos guardas municipais da base que fica no bairro

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 18:43
O rapaz foi contido pelos guardas e precisou usar algemas nas mãos e nos pés Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um rapaz embriagado foi detido após gerar confusão na manhã desta segunda-feira (23) em Jardim Camburi, em frente à base da Guarda Municipal de Vitória do bairro.
Segundo o guarda Scardua, o rapaz passou em frente à base cambaleando e com um ferimento na boca. Um amigo do rapaz chamado Felipe conversou com o guarda e informou que o jovem estava alterado e disse que estava preocupado com o que o amigo poderia fazer.
A guarda começou a acompanhar o indivíduo e, no trajeto, ele chegou a segurar uma moça pelo braço. Ele continuou andando pela rua, passou por uma academia e arremessou uma cadeira de aço do estabelecimento na rua.
Em seguida, uma comerciante chegava à loja com o filho de dois anos e, segundo o guarda Scardua, o indivíduo teria segurado a gola da criança por trás da camisa, sem agredi-lo. Após a mãe ficar nervosa com a situação sem entender o que estava acontecendo, o guarda precisou intervir.
Scardua informou que foi necessário o uso de algemas nas mãos e nos pés do rapaz. Amigos dele também ajudaram a contê-lo porque estava muito agitado.
Uma ambulância foi acionada para prestar socorro e o rapaz foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde está desde as 11 horas desta segunda (23). A previsão é que ele seja liberado no final do dia.
Como ninguém representou contra o rapaz embriagado, não há confirmação de que alguma autuação possa ser realizada contra ele.
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