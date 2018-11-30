Jovem é indenizado após ser agredido por segurança de shopping no ES

De acordo com o, a vítima relatou que esteve no centro de compras para almoçar com os pais e depois permaneceu no shopping com um casal de amigos. Ao chegar na joalheria para trocar a pulseira de um relógio, ele foi retirado à força e agredido por seguranças. À, o jovem ainda afirmou que foi levado para um ponto onde não havia câmeras e foi agredido com chutes e socos.