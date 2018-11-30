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Cariacica

Jovem é indenizado após ser agredido por segurança de shopping no ES

Ao chegar a uma joalheria para trocar a pulseira de um relógio, o jovem teria sido abordado por seguranças e sofrido agressões

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 23:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 23:36
Shopping Moxuara Crédito: Reprodução | Google Maps
Um jovem que foi agredido por seguranças, em um shopping, localizado em Cariacica, deve receber uma indenização no valor de R$ 30 mil após o ocorrido. Ele estava em frente a uma joalheria, quando foi abordado por seguranças do empreendimento e agredido com chutes e socos. O caso aconteceu em 2015.
>  Ex-funcionária ganha indenização de R$ 700 mil no ES
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a vítima relatou que esteve no centro de compras para almoçar com os pais e depois permaneceu no shopping com um casal de amigos. Ao chegar na joalheria para trocar a pulseira de um relógio, ele foi retirado à força e agredido por seguranças. À Justiça, o jovem ainda afirmou que foi levado para um ponto onde não havia câmeras e foi agredido com chutes e socos. 
> Capixaba terá que pagar R$ 3 mil por perturbar o casamento de colega
Em defesa, a empresa alegou que o jovem deu motivos para a expulsão do local. O shopping afirmou que a vítima, acompanhada de amigos teria iniciado práticas de transgressões contra os seguranças do empreendimento, impedindo a entrada e saída de consumidores das lojas. A defesa ainda disse que o jovem foi abordado e os seguranças teriam pedido gentilmente para que ele liberasse o acesso à loja, o que teria sido negado.
Um laudo do Departamento Médico Legal (DML) comprou a agressão sofrida pelo jovem. Além disso, o depoimento de um policial militar confirmou o ocorrido, de que no local não havia tumulto ou qualquer movimento do tipo "rolezinho".
Diante do acontecido, o juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica entendeu que ocorreu excesso por parte dos seguranças do shopping. O magistrado julgou como procedente o pedido de indenização da vítima e condenou o empreendimento o pagamento por danos morais.
> Mulher vai receber indenização após queda em supermercado de Vila Velha

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