Jovem é assassinado a tiros em Pedro Canário

Caso foi registrado na Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Pedro Canário, região Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (31). A vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta e aparentava ter pouco mais de 20 anos. Um jovem, que não teve a idade informada, foi assassinado a tiros no bairro Camata, em, região Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (31). A vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta e aparentava ter pouco mais de 20 anos.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que foram ouvidos tiros no bairro Camata. Ao chegarem no local indicado, os militares viram uma pessoa caída em cima de uma bicicleta de cor azul e confirmaram que a vítima não portava documentos. A perícia da Polícia Civil verificou que o jovem foi ferido por sete disparos de arma de fogo, sendo quatro na região peitoral e três na cabeça, possivelmente calibre 22.

Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito pelo crime foi detido até o momento. A identificação da vítima não foi passada porque depende da autorização da família. O caso é investigado pela equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário.

Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, destaca a nota.