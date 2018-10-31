Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é assassinado a tiros em Pedro Canário

Vítima foi ferida por sete disparos de arma de fogo no peitoral e na cabeça. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, de acordo com a Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 15:44

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 15:44

Caso foi registrado na Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem, que não teve a idade informada, foi assassinado a tiros no bairro Camata, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (31). A vítima foi encontrada caída em cima de uma bicicleta e aparentava ter pouco mais de 20 anos.
Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou que foram ouvidos tiros no bairro Camata. Ao chegarem no local indicado, os militares viram uma pessoa caída em cima de uma bicicleta de cor azul e confirmaram que a vítima não portava documentos. A perícia da Polícia Civil verificou que o jovem foi ferido por sete disparos de arma de fogo, sendo quatro na região peitoral e três na cabeça, possivelmente calibre 22.
> Advogado leva dois tiros e é salvo por capacete na Enseada do Suá
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito pelo crime foi detido até o momento. A identificação da vítima não foi passada porque depende da autorização da família. O caso é investigado pela equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, destaca a nota.
Jovem é assassinado a tiros em Pedro Canário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados