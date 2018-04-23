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Itapoã

Jovem desvia de buraco e capota com carro em Vila Velha

O acidente aconteceu na noite deste domingo (22)

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 01:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 01:04
Um jovem de 22 anos tentou desviar de um buraco em Itapoã, Vila Velha, mas acabou capotando com o carro. O acidente aconteceu na noite deste domingo (22).
Segundo a mãe do jovem, que preferiu não se identificar, nem identificar o filho, o rapaz estava sozinho no veículo no momento do acidente. De acordo com ela, ele voltava do trabalho e não ingeriu bebida alcoólica.
Ao tentar desviar do buraco, o rapaz acabou atingindo um carro que estava estacionado na rua. Ele teve escoriações leves no rosto.
(Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta)

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