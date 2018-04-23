Jovem desvia de buraco e capota com carro em Vila Velha

Um jovem de 22 anos tentou desviar de um buraco em Itapoã, Vila Velha, mas acabou capotando com o carro. O acidente aconteceu na noite deste domingo (22).

Segundo a mãe do jovem, que preferiu não se identificar, nem identificar o filho, o rapaz estava sozinho no veículo no momento do acidente. De acordo com ela, ele voltava do trabalho e não ingeriu bebida alcoólica.

Ao tentar desviar do buraco, o rapaz acabou atingindo um carro que estava estacionado na rua. Ele teve escoriações leves no rosto.