Jovem denuncia homofobia em bar de Vitória

O jovem fez um desabafo na rede social e contou o que aconteceu no estabelecimento Crédito: Reprodução | Facebook

Grande Vitória na noite deste sábado (21). A 'infeliz situação'  conforme ele mesmo caracterizou  ocorreu após o jovem ter entrado no local com uma bermuda curta. Um desabafo que viralizou no Facebook: um rapaz, identificado como Angelo dos Santos, relatou ter sido vítima de homofobia em bar nana noite deste sábado (21). A 'infeliz situação'  conforme ele mesmo caracterizou  ocorreu após o jovem ter entrado no local com uma bermuda curta.

Na postagem, Angelo diz que os seguranças do local tiveram ordens para retirá-lo do ambiente depois de ouvir algumas pessoas reclamando da vestimenta dele.

Após isso, Angelo conta que as mulheres que estavam no estabelecimento se indignaram e não permitiram que os seguranças o tirassem da casa, pois elas estavam com shorts e saias bem mais curtas do que a bermuda que ele vestia.

Angelo encerra o desabafo dizendo ter ficado emocionado com a atitude das mulheres que 'abraçaram a causa' e não deixaram que ele fosse retirado. "Obrigado pela noite maravilhosa. E quando ao Beb's? Bom, eu não volto lá...", concluiu.

A reportagem do Gazeta Online tentou entrar em contato com Angelo, mas ele disse que, por orientação de advogados, não poderia se manifestar além do que já havia postado no Facebook.

VEJA PUBLICAÇÃO

Até o momento da publicação desta matéria, o desabafo do rapaz já tinha sido compartilhado 224 vezes, com 1.700 reações e 290 comentários.

BAR AFASTA SEGURANÇA

Por meio de um comunicado publicado no Instagram  também compartilhado no Facebook  o estabelecimento declarou que "repudia toda e qualquer forma de discriminação, seja ela por ato homofóbico, racial ou social".

Em entrevista ao Gazeta Online, a responsável pelo marketing do Beb's Bar, Juliana Heidrich, declarou que já entrou em contato com o Angelo e pediu desculpas em nome de toda a equipe do estabelecimento.

"Nós já solicitamos a imagem das câmeras, mas eu já sei que o Angelo não foi retirado da casa. Ele mesmo falou comigo que já frequentou o Beb's várias vezes e que isso nunca tinha acontecido", explicou.

Juliana contou, também, que a iniciativa de retirar o rapaz do estabelecimento partiu de um segurança. "A gerente nem estava sabendo do ocorrido. É um fato isolado, já nos desculpamos e vamos tomar as medidas necessárias. O segurança será afastado. Nós temos 8 casas e somos todos contra homofobia - colaboradores e gestores", esclareceu.

"Com isso tudo, fica o alerta pra gente orientar ainda mais a nossa equipe. Queremos que as pessoas voltem no nosso estabelecimento", concluiu Juliana.

Na terça-feira (24), o proprietário da rede Beb's Bar, Gustavo Vilela, entrou em contato com a reportagem para reforçar que o caso, que viralizou nas redes sociais, não foi de homofobia - e sim uma 'conduta de respeito' do estabelecimento.



"Não foi situação de homofobia, é questão de respeito com o bar, saber se portar em um estabelecimento. Se fosse um hétero, ninguém teria comprado essa briga. Só teve esse alarde porque foi com um homossexual", explicou.

"O rapaz entrou no Beb's com um short de elastano e, depois de muito tempo, começou a dançar no palco e puxou o short, de modo que virasse uma sunga. Se uma garota tivesse levantado a saia, nós teríamos feito a mesma coisa", acrescentou o proprietário.