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Após show

Jovem denuncia estupro coletivo de banda de funk em hotel de Linhares

A vítima, de 21 anos, acusa os seis músicos de terem feito sexo com ela sem consentimento após um show em uma boate

Publicado em 22 de Julho de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2018 às 18:24
Todos os suspeitos foram encaminhados para a 16 Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma jovem de 21 anos acusou seis homens de estupro na manhã deste domingo (22), em Linhares, região Norte do Estado. O crime teria acontecido em um hotel no Centro da cidade. Os rapazes, sendo um de 18 anos, três de 20 anos e dois de 24 anos, fazem parte de uma banda de funk de Vitória que fez show em uma boate, no bairro Três Barras, na noite deste sábado (21). Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados porque eles ainda prestam depoimento à polícia.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que um dos jovens de 24 anos, com quem ela mantinha um relacionamento, e os outros cinco mantiveram relação sexual com ela sem o seu consentimento. Ela estaria bastante nervosa e transtornada com o ocorrido quando conversou com os militares. O estupro teria acontecido em um quarto do hotel.
Os policiais seguiram até o local e encontraram os seis suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. O rapaz que se relaciona com a jovem alegou que teve relações com ela, mas com seu consentimento. Outros quatro acusados afirmaram que foram tocados por livre e espontânea vontade da vítima. Já outro suspeito, de 18 anos, disse que não fez nada com a moça.
Porém, no quarto do hotel onde estava hospedado o acusado que mantém um relacionamento com a jovem, os militares encontraram um lençol sujo de sangue. A vítima disse que o sangue seria dela. Já no quarto onde estava um dos suspeitos de 20 anos foram encontrados uma bucha de maconha e um cigarro da droga.
Todos os suspeitos foram encaminhados para a 16 Delegacia Regional de Linhares. Eles foram ouvidos pelo delegado de plantão, Eudson Ferreira Bento. Três jovens foram liberados . Já os outros três, Gabriel Rodrigo Celestino, Victor Hugo Cândido Alves e Richerd Lobão dos Santos, foram presos e estão detidos na delegacia. Os acusados serão transferidos para o Presídio de Xuri nesta segunda-feira (23). Já a vítima foi examinada por um médico plantonista do Serviço Médico Legal (SLM) do município, que confirmou o estupro. Ele constatou lesões no corpo da jovem.
BOATE DIVULGA NOTA
A M3 Club esclarece por meio de um dos proprietários, que tomou conhecimento dos fatos pela manhã, porém se reserva em não se pronunciar em relação ao ocorrido, visto que não aconteceu no interior da boate. E ainda afirma, que tanto a vítima quanto os acusados, se comportaram perfeitamente no interior da casa, não havendo anormalidades.

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