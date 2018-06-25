Jovem de 23 anos é estuprada em Guriri

Uma jovem de 23 anos foi estuprada em Guriri, balneário de São Mateus, na região Norte do Estado, na noite de sábado (23). A vítima deu entrada no Hospital Roberto Silvares alegando que foi violentada sexualmente e uma assistente social chamou a Polícia Militar.
De acordo com a PM, a jovem contou que caminhava pela estrada da Meleira sentido a um ponto de ônibus na rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, quando foi abordada por um homem forte e que aparentava ter 40 anos. Ele estava com uma arma de fogo e anunciou um assalto.
O suspeito teria roubado R$ 60 da vítima e obrigado que ela entrasse em um veículo, uma caminhonete de cor prata. Em seguida, ele teria seguido até o Projeto Tamar, localizado no balneário, onde estuprou a jovem.
Após o crime, o acusado teria fugido e a vítima foi para a casa dela a pé. Segundo a Polícia Militar, foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Os policiais orientaram a jovem a pegar o exame médico que comprove o estupro e apresentar na 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para registrar a denúncia.