Jovem baleado na cabeça é preso após ter alta médica em Sooretama

Um casal foi baleado no bairro Boa Esperança, em Sooretama, região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (14). O jovem de 20 anos, ferido na cabeça, e sua companheira de 20 anos, atingida no abdômen, foram socorridos e levados ao hospital. No entanto, após ter alta, o rapaz foi preso. A polícia descobriu que havia um mandado de prisão contra ele.
Segundo a Polícia Militar, o jovem apresentava uma lesão na cabeça e contou aos militares que foi atingido por disparos de arma de fogo em frente a sua própria casa. Um indivíduo teria chamado o rapaz, e quando ele foi até a rua atender, foi recebido por diversos tiros.
Ele contou que sua companheira também havia sido ferida. Os policiais entraram na residência e encontraram a jovem com uma perfuração de arma de fogo no abdômen. Os dois foram socorridos por uma ambulância municipal e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, foram transferidos para o Hospital Rio Doce.
Quando os militares foram consultor o nome do rapaz ferido, descobriram que ele tem diversas passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto. Após medicado, o jovem foi liberado do hospital e então foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis. Já sua companheira segue internada. O acusado pelos disparos de arma de fogo é procurado pela polícia.