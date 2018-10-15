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Tentativa de homicídio

Jovem baleado na cabeça é preso após ter alta médica em Sooretama

Rapaz apresentava uma lesão na cabeça após ser baleado e foi levado ao hospital. Porém, a polícia descobriu um mandado de prisão contra ele e prendeu a vítima assim que teve alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 21:13

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 21:13

Após a alta do hospital, jovem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fragionato
Um casal foi baleado no bairro Boa Esperança, em Sooretama, região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (14). O jovem de 20 anos, ferido na cabeça, e sua companheira de 20 anos, atingida no abdômen, foram socorridos e levados ao hospital. No entanto, após ter alta, o rapaz foi preso. A polícia descobriu que havia um mandado de prisão contra ele.
Segundo a Polícia Militar, o jovem apresentava uma lesão na cabeça e contou aos militares que foi atingido por disparos de arma de fogo em frente a sua própria casa. Um indivíduo teria chamado o rapaz, e quando ele foi até a rua atender, foi recebido por diversos tiros.
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Ele contou que sua companheira também havia sido ferida. Os policiais entraram na residência e encontraram a jovem com uma perfuração de arma de fogo no abdômen. Os dois foram socorridos por uma ambulância municipal e encaminhados para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, foram transferidos para o Hospital Rio Doce.
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Quando os militares foram consultor o nome do rapaz ferido, descobriram que ele tem diversas passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto. Após medicado, o jovem foi liberado do hospital e então foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis. Já sua companheira segue internada. O acusado pelos disparos de arma de fogo é procurado pela polícia.

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