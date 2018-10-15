Jovem baleado na cabeça é preso após ter alta médica em Sooretama

Quando os militares foram consultor o nome do rapaz ferido, descobriram que ele tem diversas passagens pela polícia e um mandado de prisão em aberto. Após medicado, o jovem foi liberado do hospital e então foi conduzido para a 15ª Delegacia Regional de Linhares para as medidas cabíveis. Já sua companheira segue internada. O acusado pelos disparos de arma de fogo é procurado pela polícia.