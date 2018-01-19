Jovem baleado em assalto capota com ambulância que fez resgate

O acidente aconteceu por volta de 18 horas desta quinta-feira (18), na BR 101, em José de Anchieta, na Serra Crédito: Foto do Internauta

sofreu um acidente, dentro da ambulância, a caminho do hospital. Uma história de muito azar, ou muita sorte (já que a vítima sobreviveu) aconteceu na tarde desta quinta-feira (18) com um ajudante de pedreiro de 23 anos, no município da Serra. Após ser baleado no braço esquerdo durante um assalto na porta de casa, em Vista da Serra II, ele ainda, dentro da ambulância, a caminho do hospital.

Por sorte, quase não se machucou. O crime ocorreu por volta das 17h. O ajudante de pedreiro chegava do trabalho, junto com um vizinho, e abria o portão de casa quando dois motoqueiros pararam ao lado dele.

Os bandidos sacaram uma arma e mandaram que a vítima entregasse o celular e ele obedeceu a ordem. Um dos assaltantes ainda roubou R$ 37,00 que estavam no bolso dele, que seriam usados para pagar passagem de ônibus da semana.

Antes de irem embora, os criminosos perceberam que ele usava uma corrente no pescoço e mandaram que retirasse.

Quando o ajudante de pedreiro se preparava para entregar o objeto, sem nenhum tipo de reação, o bandido armado atirou. O disparo pegou no antebraço esquerdo dele.

Os assaltantes levaram a corrente e fugiram na moto. Vizinhos socorreram a vítima ao Pronto-Atendimento de Serra-Sede. Do local, ele precisou ser transferido ao hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.

Junto de um vizinho e uma enfermeira, a vítima seguia de ambulância, quando o motorista, com a sirene e o giroflex ligados, fez uma conversão, na BR-101, altura do bairro José de Anchieta, para entrar em Laranjeiras.

A motorista de um Corolla prata que seguia sentido Serra não percebeu e acabou atingindo em cheio a lateral direita da ambulância, que capotou duas vezes.