Jovem acusado de roubo em loja de Vila Velha é indenizado em R$ 5 mil

Funcionária da loja abordou o jovem e pediu que ele levantasse a camisa e mostrasse os bolsos Crédito: Pixabay

Um jovem que foi acusado de furtar um objeto em uma rede de lojas de Vila Velha vai ser indenizado em R$ 5 mil por danos morais. A vítima estava passeando no estabelecimento, com um amigo, quando foi abordada por uma funcionária. As informações são do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

De acordo com a Justiça, o amigo  que estava acompanhando o jovem no dia do ocorrido  contou que a funcionária disse "devolvam o que vocês pegaram" e pedia para que os dois levantassem as camisas e mostrassem os bolsos. Eles obedeceram a mulher e, mesmo ao ver que eles não tinham furtado nada, ela pediu para que eles saíssem da loja.

Em defesa, a funcionária disse que apenas cumpriu uma prática padrão realizada pelos fiscais da empresa. A mulher alegou que observou os jovens por um tempo e, só depois de ter certeza do furto, fez a abordagem.