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Jornalistas contam bastidores da cobertura policial na década de 1980

Profissionais relembram como Edmilson Cândido do Rosário deixou de ser motorista de ônibus para ilustrar as páginas policiais dos jornais

Publicado em

18 set 2019 às 17:35
Com uma extensa ficha criminal, com roubos e assassinatos, Edmilson Cândido do Rosário se tornou o bandido mais temido do Espírito Santo na década de 1980.
Celas com segurança reforçada chegaram a ser construídas para o criminoso, que sempre dava uma jeito de fugir. Em liberdade, ele voltava a praticar assaltos a lojas, caminhões de entrega, hotéis e até bancos.
Foi assim que ficou cada vez mais conhecido e passou a se utilizar da fama para aterrorizar ainda mais as vítimas. "Eu sou Edmilson Cândido do Rosário. Ninguém reage, senão morre", era o bordão usado pelo bandido. 
Mas se para muitos Edmilson era um criminoso cruel que espalhava medo, nas periferias de Vitória ele ganhou status de Robin Hood, ao dividir as mercadorias roubadas com a comunidade.
Jornalistas que cobriram o caso, na década de 1980, relembram no vídeo abaixo como Edmilson deixou de ser motorista de ônibus para ilustrar as páginas policiais dos jornais, devido ao pânico que provocava na população. 
Além de assistir a esses relatos, você pode ouvir como Edmilson espalhou terror no Espírito Santo no segundo episódio da série de podcasts Vidas Bandidas, de A Gazeta. 
Assista ao vídeo com os bastidores da reportagem da década de 1980:
Escute a história de terror espalhada por Edmilson clicando no play azul abaixo. Use fones de ouvido para uma melhor experiência:
Clique no play azul abaixo, para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência.
> Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas
> Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso
 

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