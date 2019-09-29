Jornal para refletir, pensar e se divertir

Nova Redação A Gazeta/CBN aumenta produção e distribuição de notícias 24 horas Crédito: Ricardo Medeiros

O projeto de transformação digital de A Gazeta foi pensado em conexão com os novos hábitos de consumo de informação do público. As pessoas hoje se informam quase a todo momento, via celular, tablet ou computador. Mas ainda há espaço para uma leitura mais analítica, concentrada e reflexiva. Por isso, A Gazeta vai continuar investindo no meio impresso, com um novo produto de fim de semana para seus leitores.

O jornal de fim de semana vai chegar aos sábados para assinantes e também será vendido em bancas e outros pontos de venda. E vem muita novidade por aí. A editora-chefe da redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, explica que a ideia foi criar um produto que é jornal, não é revista, que é atual, não é factual, e una análise e reportagens especiais a serviço e entretenimento.

O resultado, apresentado aqui neste espaço hoje para você leitor, é um jornal de fim de semana com muita reportagem e análise, mais a Revista.ag, que continua encartada ao produto.

O jornal começa com uma área de notícias de mais peso, identificada com a cor azul. Será a principal reportagem, que pode ser de qualquer área, política, economia, saúde, educação, comportamento, cultura, entre outros. Com isso, não há mais divisão de cadernos ou editorias. É uma leitura guiada pelo que A Gazeta elegeu como mais importante e relevante para o leitor.

Em seguida, abrimos espaço para muita análise, com a seção de Opinião. Esse conteúdo será ampliado, com mais artigos de colaboradores fixos e esporádicos. Temos ainda a charge do Amarildo, num espaço mais estratégico e maior. Também a Opinião da Gazeta e espaço para o que os nossos leitores estão comentando. E seguimos publicando a seção “Um Tema, Duas Visões”.

Depois de Opinião, seguimos com assuntos de diversos temas em matérias especiais. E criamos a seção “O que vem por aí” com os assuntos que os capixabas precisam se atentar ao longo da semana que se seguirá. “Decidimos olhar para o futuro e não fazer a clássica seção ‘Resumo da Semana’ que as revistas semanais têm”, conta Elaine Silva.

Essa primeira parte do jornal terá as colunas dos jornalistas já conceituados de A Gazeta, Leonel Ximenes (cotidiano), Vitor Vogas (política) e Beatriz Seixas (economia). Além da estreia do colunista do escritor e roteirista Marcus Faustini, que vai escrever quinzenalmente sobre comunidades.

Serviços e Diversão

A segunda parte do jornal de fim de semana será identificada pela cor verde e é uma área mais de serviços e utilidade, para ajudar os capixabas. Estão aí as editorias de Agronegócio, Imóveis, Motor, Tecnologia. E também a coluna da Lucy Mizael, que traz dicas importantes para organização doméstica.

Em seguida, teremos um grande repertório para ajudar o leitor a se divertir no fim de semana. Programação de festas, shows e cinema e análises da cultura capixaba. O jornalista Rafael Braz comanda uma nova coluna de Cultura. Também teremos nesta área as colunas de Virgínia Pelles (sexualidade), Manoel Rocha (comportamento) e Pensar. “Não esquecemos também das cruzadinhas e passatempos, que os leitores tanto gostam”, explica Elaine.

Nas últimas páginas permanece a editoria de Esportes, agora com um novo conceito. O editor Filipe Souza vai assinar uma coluna semanal com bastidores, análises e notícias.