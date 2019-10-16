Jiboia é vista atravessando a rua em Vila Velha

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 18:03
- Atualizado há 6 anos
Uma jiboia foi vista passeando tranquilamente no asfalto na manhã desta quarta-feira (16), próximo a uma área de restinga em Itaparica, no município de Vila Velha. Com mais de um metro, ela atravessou a rua, passou pela ciclovia e seguiu para a mata.
O flagrante foi feito pelo advogado Estevão Zizi, que enviou os vídeos à TV Gazeta. Ele parou o carro ao ver que o animal poderia acabar atropelado. Tudo aconteceu por volta das 9h da manhã.
Ele diz que chegou a ligar para o Ciodes para ver se alguém compareceria ao local para recolher o bicho, mas quem acabou chegando primeiro foram os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha.
Por fim, depois que a jiboia conseguiu chegar segura à mata, ele foi embora preocupado.
"Essa jiboia é grandona, mas é inofensiva. Ela pode acabar assustando alguém e, no susto, alguém pode acabar dando pauladas, pedradas, ou até mesmo atropelar a cobra. O ideal seria algum órgão ambiental recolher e levar a cobra para um habitat natural e seguro pra ela", finalizou.
Conforme informou o biólogo Marco Bravo, este tipo de cobra realmente é um animal inofensivo, que não tem veneno e que merece proteção. Quem encontrar um deles pelo caminho, não deve pegar. Isso deve ser feito por especialistas, porque a jiboia tem uma estrutura muscular forte e pode comprimir a mão de quem tentar pegá-la, e acabar machucando.
"O certo é que o animal seja recolhido da área de restinga e levado para uma reserva, como Jacaranema, em Vila Velha mesmo, ou o Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba", concluiu.
