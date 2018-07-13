Um carro a gás explodiu em um posto que fica na Lindenberg nesta terça-feira (10) Crédito: Internauta | Richard Giesen

Polícia Civil informou nesta sexta-feira (13) que um dos irmãos envolvidos no caso do carro que explodiu no posto de gasolina, em Vila Velha, confessou para a polícia que prestou falso depoimento e que os dois combinaram de incriminar Jackson Almeida Santos, de 24 anos. informou nesta sexta-feira (13) que um dos irmãos envolvidos no, em, confessou para a polícia que prestou falso depoimento e que os dois combinaram de incriminar Jackson Almeida Santos, de 24 anos.

Your browser does not support the audio element. Irmão confessa depoimento falso em caso de carro que explodiu em posto

O chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, o delegado Marcelo Nolasco, disse que Reginaldo confessou que mentiu à polícia. Nesta sexta-feira (13), ele prestou depoimento novamente e desmentiu a versão contada por ele. Ele afirmou que o carro não pertencia ao Jackson, que foi acusado de ter sido o autor da explosão no estabelecimento. O proprietário do veículo seria Regimar, que foi ao posto com o carro no dia do ocorrido. Regimar, contudo, manteve o depoimento inicial, de que Jackson era o proprietário do veículo, e se recusou a falar com a polícia novamente.

O CASO

Um carro movido a gás explodiu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite de terça-feira (10) por volta de 21 horas.

De acordo com o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo tentou abastecer o carro a gás. No lugar do cilindro adequado, ele adaptou o veículo para armazenar o gás em dois botijões de gás de cozinha.

"Fomos chamados para a explosão e nos deparamos com o veiculo passeio de que veio fazer abastecimento normalmente. Porém, para o abastecimento a gás natural veicular ele precisaria de um cilindro adequado. No local, verificamos que ele não tinha cilindro e sim duas botijas de cozinha. Por essa diferença de pressão, houve a explosão. Nesse caso, foi uma explosão sem chamas. O que é muita sorte, pois por tratar-se de um posto de combustível a tragédia poderia ser maior", disse o tenente.

Após a explosão, o motorista fugiu. O veículo ficou totalmente destruído. Dois frentistas ficaram feridos. Um deles foi encaminhado para um hospital da região por populares. Já o outro, foi atendido por uma ambulância do Samu.

Na terça-feira (10) a polícia divulgou que teria identificado o motorista do Escort que explodiu no posto e chegou a divulgar fotos do suposto acusado. No fim do mesmo dia, a própria Polícia Civil reconheceu o engano nas informações divulgadas, que foram prontamente retiradas para preservar o motorista.

VEJA VÍDEO DA EXPLOSÃO

POLÍCIA APRESENTOU MOTORISTA ERRADO

Após anunciar a identidade do suposto motorista do carro que explodiu ao tentar abastecer com gás em um posto de combustíveis, em Vila Velha, na última terça-feira (10), a polícia voltou atrás na noite desta quinta-feira (12) e disse que o jovem Jackson Almeida Santos, de 24 anos, não participou do ocorrido.

De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, quem estava no carro no momento do acidente eram dois irmãos, identificados como Regimar e Reginaldo, e um adolescente de 15 anos.

À polícia, Regimar e Reginaldo disseram que Jackson era o proprietário do veículo. "Eles mentiram desde o primeiro momento. O homem que chegou ao posto rebocando o carro era o dono do carro na verdade. Ele havia comprado esse carro de um vizinho. Hoje nós ouvimos esse vizinho e ele falou que vendeu o carro. Desde que vendeu o carro, o veículo estava parado na porta desse Regimar, que é conhecido como Mazinho. Só saiu para ir ao posto abastecer", disse o delegado.

De acordo com o delegado, Jackson não teve participação nenhuma na explosão do carro. "Eles (Regimar e Reginaldo) criaram uma situação. Esse Jackson é uma pessoa que está fugido lá do bairro deles, por uma outra situação. Eles, sabendo disso, imputaram a ele um crime que não cometeu, para se verem livre desse crime da explosão", disse Nolasco.