A Polícia Civil informou nesta sexta-feira (13) que um dos irmãos envolvidos no caso do carro que explodiu no posto de gasolina, em Vila Velha, confessou para a polícia que prestou falso depoimento e que os dois combinaram de incriminar Jackson Almeida Santos, de 24 anos.
Irmão confessa depoimento falso em caso de carro que explodiu em posto
O chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, o delegado Marcelo Nolasco, disse que Reginaldo confessou que mentiu à polícia. Nesta sexta-feira (13), ele prestou depoimento novamente e desmentiu a versão contada por ele. Ele afirmou que o carro não pertencia ao Jackson, que foi acusado de ter sido o autor da explosão no estabelecimento. O proprietário do veículo seria Regimar, que foi ao posto com o carro no dia do ocorrido. Regimar, contudo, manteve o depoimento inicial, de que Jackson era o proprietário do veículo, e se recusou a falar com a polícia novamente.
O CASO
Um carro movido a gás explodiu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na noite de terça-feira (10) por volta de 21 horas.
De acordo com o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo tentou abastecer o carro a gás. No lugar do cilindro adequado, ele adaptou o veículo para armazenar o gás em dois botijões de gás de cozinha.
"Fomos chamados para a explosão e nos deparamos com o veiculo passeio de que veio fazer abastecimento normalmente. Porém, para o abastecimento a gás natural veicular ele precisaria de um cilindro adequado. No local, verificamos que ele não tinha cilindro e sim duas botijas de cozinha. Por essa diferença de pressão, houve a explosão. Nesse caso, foi uma explosão sem chamas. O que é muita sorte, pois por tratar-se de um posto de combustível a tragédia poderia ser maior", disse o tenente.
Após a explosão, o motorista fugiu. O veículo ficou totalmente destruído. Dois frentistas ficaram feridos. Um deles foi encaminhado para um hospital da região por populares. Já o outro, foi atendido por uma ambulância do Samu.
Na terça-feira (10) a polícia divulgou que teria identificado o motorista do Escort que explodiu no posto e chegou a divulgar fotos do suposto acusado. No fim do mesmo dia, a própria Polícia Civil reconheceu o engano nas informações divulgadas, que foram prontamente retiradas para preservar o motorista.
VEJA VÍDEO DA EXPLOSÃO
POLÍCIA APRESENTOU MOTORISTA ERRADO
Após anunciar a identidade do suposto motorista do carro que explodiu ao tentar abastecer com gás em um posto de combustíveis, em Vila Velha, na última terça-feira (10), a polícia voltou atrás na noite desta quinta-feira (12) e disse que o jovem Jackson Almeida Santos, de 24 anos, não participou do ocorrido.
De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, quem estava no carro no momento do acidente eram dois irmãos, identificados como Regimar e Reginaldo, e um adolescente de 15 anos.
À polícia, Regimar e Reginaldo disseram que Jackson era o proprietário do veículo. "Eles mentiram desde o primeiro momento. O homem que chegou ao posto rebocando o carro era o dono do carro na verdade. Ele havia comprado esse carro de um vizinho. Hoje nós ouvimos esse vizinho e ele falou que vendeu o carro. Desde que vendeu o carro, o veículo estava parado na porta desse Regimar, que é conhecido como Mazinho. Só saiu para ir ao posto abastecer", disse o delegado.
De acordo com o delegado, Jackson não teve participação nenhuma na explosão do carro. "Eles (Regimar e Reginaldo) criaram uma situação. Esse Jackson é uma pessoa que está fugido lá do bairro deles, por uma outra situação. Eles, sabendo disso, imputaram a ele um crime que não cometeu, para se verem livre desse crime da explosão", disse Nolasco.
Após o depoimento desta sexta-feira (13), Nolasco afirmou que apenas Regimar será indiciado por denunciação caluniosa, além dos outros crimes que ocorreram com a explosão no posto de combustíveis: usar gás em veículo sem ser devidamente licenciado e explosão, colocando as pessoas e o patrimônio em risco. Jackson não tem passagens pela polícia, de acordo com o delegado do caso.