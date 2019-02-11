IPAJM: recadastramento obrigatório para aposentados e pensionistas

Fachada do IPAJM Crédito: Divulgação/IPAJM

Os aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Estadual (ES-Previdência) deverão estar atentos e realizar o recadastramento obrigatório nos quadros do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) , sob pena de verem suspensos os benefícios a que têm direito.

Defensoria Pública e www.ipajm.es.gov.br. Os beneficiários do regime abrangem os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público Tribunal de Contas , cerca de 40 mil pessoas. O procedimento contará com uma etapa física, qual seja a da prova de vida presencial, e com uma etapa virtual, referente à atualização de dados cadastrais, por meio do site

Para saber em qual período o aposentado ou pensionista deverá proceder ao recadastramento, este beneficiário deverá observar a determinação pela letra inicial do primeiro nome. Os prazos, que correrão desde 11 de março até 10 de setembro, serão divididos em três grupos.

A obrigatoriedade se dá em razão de evitar o pagamento de benefícios indevidos por meio do Instituto, o que exige, para este fim, a comprovação de que o indivíduo esteja vivo. Além disso, o mecanismo facilita a comunicação entre a autarquia e o beneficiário.

ETAPA 1: PROVA DE VIDA PRESENCIAL

Para a primeira fase, o beneficiário deverá comparecer a uma das agências do Banestes portando documento de identificação e número funcional.

ETAPA 2: ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Para fazer a atualização de dados cadastrais, basta acessar o site do IPAJM e entrar no banner Recadastramento 2019.

DEMAIS CASOS

Nos casos em que os aposentados e pensionistas residam em outro estado ou país, ou que não possam comparecer a uma agência do Banestes, bem como aos incapazes, deverá ser consultado o site da autarquia estadual para obter informações específicas.

SERVIÇO

O que: Recadastramento obrigatório dos beneficiários do IPAJM

Quando: de março a setembro de 2019, a depender da inicial do beneficiário;