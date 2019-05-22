IPAJM: 5 mil aposentados e pensionistas podem perder direito a benefício

divulgou na tarde desta quarta-feira (22) a lista de cerca dee correm risco de ter oa partir do dia 1 de junho. A etapa, que é relativa aos beneficiários que têm nomes que começam com as letras de A a I, vai até o dia 31 de maio.

"Se a pessoa não realizou nenhuma das duas etapas, prova de vida e cadastro on-line, o nome dela constará na lista de pendências, que fica disponível no site do IPAJM. Caso ela tenha feito apenas a atualização cadastral, por exemplo, o nome estará na relação de pendência de prova de vida, também inserida nessa página", explica a diretora Técnica do IPAJM, Mariana do Nascimento Gonçalves.