IPAJM: 5 mil aposentados e pensionistas podem perder direito a benefício

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) divulgou na tarde desta quarta-feira (22) a lista de cerca de 5 mil aposentados e pensionistas que não realizaram o recadastramento obrigatório e correm risco de ter o pagamento suspenso a partir do dia 1 de junho. A etapa, que é relativa aos beneficiários que têm nomes que começam com as letras de A a I, vai até o dia 31 de maio.
"Se a pessoa não realizou nenhuma das duas etapas, prova de vida e cadastro on-line, o nome dela constará na lista de pendências, que fica disponível no site do IPAJM. Caso ela tenha feito apenas a atualização cadastral, por exemplo, o nome estará na relação de pendência de prova de vida, também inserida nessa página", explica a diretora Técnica do IPAJM, Mariana do Nascimento Gonçalves.
COMO FAZER
Para que o recadastramento seja realizado é necessário que o segurado participe de duas etapas, que é a prova de vida, em qualquer agência do Banestes. O beneficiário deve comparecer munido de documento de identificação como foto, como Carteira de Identidade (RG), ou Habilitação (CNH), e o número funcional. A outra etapa é a atualização de dados cadastrais, na página do instituto.
AS LISTAS
DOCUMENTO I Não fizeram prova de vida [. PDF]
DOCUMENTO II Não atualizaram dados cadastrais [. PDF]
DOCUMENTO III Não realizaram as duas etapas [. PDF]