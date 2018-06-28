Interrogatório de mulheres envolvidas na greve da PM começa na sexta

Quatorze mulheres envolvidas nos processos criminais referentes ao movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, que ocorreu em fevereiro de 2017, vão ser interrogadas em mais uma audiência de instrução do Núcleo dos Familiares, que acontece nesta sexta-feira (29), na 4ª Vara Criminal de Vitória.
Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), algumas rés são acusadas de atentado contra a segurança pública, incitação ao crime e organização criminosa.
Para garantir a segurança das participantes, foi elaborado um esquema especial de segurança no local. Somente pessoas autorizadas podem participar da audiência, que tem início previsto para as 8 horas, no período da manhã, e às 13 horas, no período da tarde.
ENTENDA
Operação Protocolo Fantasma
Cerca de um mês após o fim da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou a Operação Protocolo Fantasma. Foram denunciadas 24 pessoas por envolvimento da greve - 10 militares e 14 familiares. A suspeita é de que essas pessoas tenham articulado o movimento no Estado. Na primeira fase da operação, um PM e a esposa dele foram presos.
Acusações
Os crimes atribuídos aos investigados são formação de organização criminosa, atentado à segurança e ao funcionamento de serviços de utilidade pública, incitação pública à prática de crime, promoção de fuga de pessoa legalmente presa e desacato a funcionário público no exercício da função. As investigações foram realizadas em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar.
Dois processos
O julgamento na Justiça foi dividido em dois processos: o primeiro deles é o do Núcleo dos Policiais Militares. O segundo é relacionado ao Núcleo dos Familiares.
Os réus
1ª Processo: militares
Aurélio Robson Fonseca da Silva, conhecido como Robinho
Carlos Alberto Foresti
José Ricardo de Oliveira Silva
João Marcos Malta de Aguiar
Leonardo Fernandes Nascimento
Lucínio Castelo Assumção, conhecido como Capitão Assumção
Marco Aurélio Gonçalves Batista
Maxson Luiz da Conceição
Nero Walker da Silva Soares
Walter Matias Lopes, conhecido como Matias
2ª Processo: familiares
Angela Souza Santos
Bianca da Cruz e Silva
Bruna Santos Brioschi
Cláudia Gonçalves Bispo
Clayde Berger de Oliveira
Débora Caroline Will
Flávia Roberta Arvellos Aguiar Pontes
Gilmara Silveira Rodrigues Vazzoler
Izabella Renata Andrade da Costa
Jocilene Moreira Andrade
Laís Soares Fernandes
Larissa Assumção da Silva
Raquel Fernandes Soares Nunes
Tamires Severina da Silva