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Internautas registram fumaça saindo do mar, em Vila Velha

Ao que indicam os internautas, uma embarcação teria pegado fogo e afundado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 14:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 14:37

Fumaça saindo do mar da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Internauta/Gazeta Online
Internautas apontam que uma embarcação pegou fogo e afundou na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Vídeos e fotos enviadas ao Gazeta Online revelam um local na água de onde sai uma fumaça preta na manhã deste domingo (14). O helicóptero da Polícia Militar (PM) sobrevoa o local. 
> Leia mais notícias de Cidades
A Capitania dos Portos foi questionada pela reportagem, mas ainda não respondeu à demanda. A PM também foi procurada, e alegou que a ocorrência está sendo atendida pela Capitania dos Portos e Corpo de Bombeiros.
No entanto, a PM garante que trata-se de uma embarcação que pegou fogo e afundou. Veja o vídeo: 

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