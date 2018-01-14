Internautas registram fumaça saindo do mar, em Vila Velha

Internautas apontam que uma embarcação pegou fogo e afundou na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Vídeos e fotos enviadas ao Gazeta Online revelam um local na água de onde sai uma fumaça preta na manhã deste domingo (14). O helicóptero da Polícia Militar (PM) sobrevoa o local.
A Capitania dos Portos foi questionada pela reportagem, mas ainda não respondeu à demanda. A PM também foi procurada, e alegou que a ocorrência está sendo atendida pela Capitania dos Portos e Corpo de Bombeiros.
No entanto, a PM garante que trata-se de uma embarcação que pegou fogo e afundou. Veja o vídeo: