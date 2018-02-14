Interdição na BR 259 provoca acidentes em Colatina

Um motorista que passava pelo quilômetro 79 da BR 259, em Itapina, distrito de Colatina, onde ocorreu um deslizamento de pedras na terça-feira (6), colidiu contra as rochas que estão na via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta Quarta-Feira de Cinzas (14). A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital em Baixo Guandu.

Em entrevista à TV Gazeta Noroeste, o motorista Adão Paulino Martins disse que a sinalização na via está ruim e confunde quem trafega na BR 259. "Está muito mal sinalizado, está aberto lá, eu passei e chegou aqui na curva e não deu pra parar e bati na pedra", contou.

Interdição do trecho da BR 259, em Colatina Crédito: TV Gazeta

De acordo com a reportagem, a foto acima mostra que os blocos colocados 1km antes do local da interdição foram removidos e parte da pista fica livre. Isso tem confundido muito os motoristas que passam pelo bloqueio acreditando que o caminho já está liberado.

"Na minha opinião, deveria ter alguém lá informando porque é um risco você chegar num local desse aqui e é um curva, é perigoso", comenta o técnico em mecânica Wesley Rodrigues Silva, que saiu de Ipatinga, em Minas Gerais, com destino ao ES. Questionado se encontrou alguma sinalização indicando desvio ou alertando para a interdição, ele disse que não viu.

Ninguém da Polícia Rodoviária Federal quis gravar entrevista. Mas um inspetor que esteve no local e conversou com a reportagem da TV Gazeta explicou o seguinte: a PRF tem feito sim fiscalizações aqui no trecho mas que não tem condições de deixar uma viatura parada aqui o tempo todo. Disse ainda que a responsabilidade pela sinalização e pela manutenção dessa sinalização é do DNIT.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes colocou faixas indicando a interdição e fez bloqueios. Mas para os motoristas isso ainda não é suficiente. Na manhã desta quarta-feira (14), um carro com uma família mineira também bateu nos blocos.

Acidente na BR 259, em Colatina Crédito: TV Gazeta

A autônoma Priscila Bomfiol contou que voltava do litoral capixaba para Minas Gerais. "A gente viu placa falando que tem interrupção do KM 79, só que não tem uma placa falando desvio. E a gente não conhece aqui direito, aí na hora de voltar, bateu sol meu pai não viu essa sinalização aqui e bateu o carro. Mas graças a Deus não aconteceu nada com a gente", relatou.

A BR 259 é a principal ligação entre o noroeste do Estado e o leste de Minas Gerais. Com a pista interditada deste a terça-feira da semana passada, a ES-446 tem sido a alternativa. Ela liga Colatina a Itaimbé e também é o caminho para o distrito de Itapina. O problema é que a maior parte da estrada é de terra. Temos recebido muitas reclamações dos motoristas como o Alex, que mandou esse vídeo pelo nosso aplicativo.