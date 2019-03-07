Integrante é expulso do Regional da Nair após agredir mulher no ES

Bloco Regional da Nair no Centro de Vitória - 03/03/2019 Crédito: Fábio Vicentini

O bloco Regional da Nair expulsou um integrante após ter agredido uma mulher. Segundo nota emitida pela organização, em redes sociais, a agressão ocorreu na noite de terça-feira, dois dias após o grupo sair pelas ruas da Capital e agitar cerca de 15 mil pessoas.

“Uma mulher foi covardemente agredida por um homem, o que, mais uma vez, só reforça a opressão da nossa sociedade que faz todos os dias mulheres vítimas do machismo”, disse em nota.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima teria sofrido violência física e psicológica do até então companheiro, que era um dos integrantes da banda. O fato ocorreu em frente ao bar “Lá na Beira-Mar’, localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória, que foi criado para funcionar somente nos dias da folia.

A mensagem postada ressalta que o grupo levanta a bandeira contra o preconceito, machismo, opressão e minorias e que não compactuaria com esse ato agressivo do ex-integrante.

“Nós somos um grupo que canta a liberdade, levanta a bandeira contra o preconceito, contra o machismo, contra a opressão das minorias. Não compactuamos e não compactuaremos com qualquer ato que desvirtue desse norte, que vá contra os princípios que construímos e decidimos há mais de 10 anos seguir. O agressor foi expulso do grupo e não integra mais a Regional da Nair”, diz a organização no comunicado.

E completa: “Acreditamos que a situação pede mais do que uma nota de esclarecimento, é o momento de nós, como um grupo plural, formado por homens e mulheres, olharmos para dentro e para fora e atuarmos ainda mais ativamente nessa luta por uma sociedade mais igual”, finaliza.

Bloco

O Regional da Nair levou milhares de foliões para o Centro de Vitória no domingo (3). O tradicional grupo, que existe há 11 anos, comandou a folia pela nona vez nas ruas da Capital. A Beira-Mar ficou tomada por uma multidão e a estimativa dos organizadores era de mais de 15 mil participantes na festa.