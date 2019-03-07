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Violência contra a mulher

Integrante é expulso do Regional da Nair após agredir mulher no ES

A agressão ocorreu na noite de terça-feira, dois dias após o grupo sair pelas ruas da Capital e agitar cerca de 15 mil pessoas

Publicado em 06 de Março de 2019 às 23:35

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

06 mar 2019 às 23:35
Bloco Regional da Nair no Centro de Vitória - 03/03/2019 Crédito: Fábio Vicentini
O bloco Regional da Nair expulsou um integrante após ter agredido uma mulher. Segundo nota emitida pela organização, em redes sociais, a agressão ocorreu na noite de terça-feira, dois dias após o grupo sair pelas ruas da Capital e agitar cerca de 15 mil pessoas.
“Uma mulher foi covardemente agredida por um homem, o que, mais uma vez, só reforça a opressão da nossa sociedade que faz todos os dias mulheres vítimas do machismo”, disse em nota.
> Ex-namorado dá oito facadas em mulher
Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima teria sofrido violência física e psicológica do até então companheiro, que era um dos integrantes da banda. O fato ocorreu em frente ao bar “Lá na Beira-Mar’, localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória, que foi criado para funcionar somente nos dias da folia.
A mensagem postada ressalta que o grupo levanta a bandeira contra o preconceito, machismo, opressão e minorias e que não compactuaria com esse ato agressivo do ex-integrante.
> Carnaval de violência contra a mulher no ES
“Nós somos um grupo que canta a liberdade, levanta a bandeira contra o preconceito, contra o machismo, contra a opressão das minorias. Não compactuamos e não compactuaremos com qualquer ato que desvirtue desse norte, que vá contra os princípios que construímos e decidimos há mais de 10 anos seguir. O agressor foi expulso do grupo e não integra mais a Regional da Nair”, diz a organização no comunicado.
E completa: “Acreditamos que a situação pede mais do que uma nota de esclarecimento, é o momento de nós, como um grupo plural, formado por homens e mulheres, olharmos para dentro e para fora e atuarmos ainda mais ativamente nessa luta por uma sociedade mais igual”, finaliza.
Bloco
O Regional da Nair levou milhares de foliões para o Centro de Vitória no domingo (3). O tradicional grupo, que existe há 11 anos, comandou a folia pela nona vez nas ruas da Capital. A Beira-Mar ficou tomada por uma multidão e a estimativa dos organizadores era de mais de 15 mil participantes na festa.
> Publicitária desabafa após assédio e agressão no carnaval de Vitória
Neste ano, o som foi comandado pela banda do Regional e por integrantes do grupo BatuQdellas, formado por mulheres, com várias músicas populares brasileiras e hits atuais, como a marcação ritmada de tamborins e chocalhos.

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