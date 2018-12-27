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Instabilidade

Institutos reforçam alerta de chuva forte para o ES

O Climatempo explicou que as áreas de instabilidade cresceram após a passagem de uma frente fria pelo litoral Sudeste durante o Natal, e ainda não se espalharam; veja previsão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:30

Institutos reforçam alerta de chuva forte para todo o Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
Três institutos reforçaram o alerta de chuvas fortes para o Espírito Santo nesta quinta-feira (27). O Climatempo informou que grandes áreas de instabilidade atuam sobre parte da Região Sudeste, mantendo o tempo instável com nuvens carregadas nesta quinta. O sul capixaba e o norte fluminense estão em alerta para chuva forte e volumosa.
O instituto explica que as áreas de instabilidade cresceram após a passagem de uma frente fria pelo litoral Sudeste durante o Natal, e ainda não se espalharam. Por isso, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro permanecem com bastante nebulosidade e condições para mais chuva ao longo dos dias.
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Essa chuva pode ser forte e a qualquer momento; a adversidade deve, ainda, acumular grandes volumes, principalmente entre o sul capixaba e o norte fluminense, possivelmente gerando transtornos como alagamentos.
"A região da Grande Vitória, no Espírito Santo, e de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, permanecem em atenção durante toda a quinta-feira", avisa o meteorologista Matias Sales.
Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou um aviso de atenção para todos os municípios do Estado, em que alerta para tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado expressivo de chuva nesta quinta-feira (25), até às 23h59.
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas com ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora; segundo o instituto, a chuva deve ser entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50mm/dia.
PRÓXIMOS DIAS
Ainda de acordo com o instituto Climatempo, a sexta-feira (28) deve ser de mais chuva e risco de novos temporais para o Estado. Embora a frente fria não esteja mais atuando na região, uma mudança na circulação de ventos em médios níveis da atmosfera vai favorecer a formação de mais nuvens carregadas, e a chuva deve continuar.
Pode ser que, a partir do fim de semana, as instabilidades comecem a enfraquecer, permitindo maiores períodos de sol e algumas pancadas de chuva, de forma isolada e passageira.
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Na noite do dia 31 de dezembro, há previsão de pancadas de chuva por conta do calorão, mas, de acordo com os meteorologistas, serão pancadas rápidas e pontuais, sem grandes transtornos.
VOLUME DE CHUVA
O Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), registrou 79,3 mm de chuva em Nova Venécia, entre as 10h30 desta quarta-feira (26) e as 10h30 desta quinta-feira.
No mesmo período, choveu 59 mm em Ibitirama, 58,7 mm em Domingos Martins, 42,4 mm em Marechal Floriano, 36,6 mm em Castelo e 36,2 mm em Afonso Cláudio.

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