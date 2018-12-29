Institutos emitem alertas de chuva para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta sexta-feira (28), um alerta de tempestade de raios, granizo, vendaval e acumulado de chuva para cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até as 23h59 do próximo sábado (29).
Há previsão também de acumulado de chuva de até 50 milímetros, em "perigo potencial", de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido ate as 11h deste sábado (29).
O instituto afirma que é baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco. O Inmet pede para que em casos de risco a população entre em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, 193.