Institutos emitem alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta de chuvas intensas com perigo potencial nesta terça-feira (20) para várias regiões do Estado. Além dos alertas, o Climatempo avisa para deslizamentos na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo nas áreas que foram afetadas pela forte chuva que atingiu o Estado há poucos dias.
O Climatempo informou, ainda, que a chuva do período de 15 a 20 de novembro não será persistente e nem tão volumosa como na semana passada, mas como o solo ainda está muito molhado, com excesso de água, e os rios com níveis bastante elevados, qualquer chuva poderá ocasionar novas movimentações de terra, deslizamentos nas encosta na cidades e nas serras e até enchentes
O Inmet pontua que o alerta é válido a partir desta terça (20) até quarta-feira (21). Na lista do instituto, pode chover forte em 29 cidades do Espírito Santo. São elas: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus Do Norte, Brejetuba, Cachoeiro De Itapemirim, Castelo, Conceição Do Castelo, Divino De São Lourenço, Domingos Martins, Dores Do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso Do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, São José Do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova Do Imigrante.