Institutos emitem alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais () e o Instituto Nacional de Meteorologia () emitiram um alerta de chuvas intensas com perigo potencial nesta terça-feira (20) para várias regiões do Estado. Além dos alertas, oavisa para deslizamentos nae no Sul donas áreas que foram afetadas pela forte chuva que atingiu o Estado há poucos dias.

O Climatempo informou, ainda, que a chuva do período de 15 a 20 de novembro não será persistente e nem tão volumosa como na semana passada, mas como o solo ainda está muito molhado, com excesso de água, e os rios com níveis bastante elevados, qualquer chuva poderá ocasionar novas movimentações de terra, deslizamentos nas encosta na cidades e nas serras e até enchentes