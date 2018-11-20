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Previsão do tempo

Institutos emitem alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

Além dos avisos, o instituto Climatempo alerta para possíveis deslizamentos na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado nas últimas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 18:45

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 18:45

Pode chover forte nesta terça (20) e quarta-feira (21) em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta de chuvas intensas com perigo potencial nesta terça-feira (20) para várias regiões do Estado. Além dos alertas, o Climatempo avisa para deslizamentos na Grande Vitória e no Sul do Espírito Santo nas áreas que foram afetadas pela forte chuva que atingiu o Estado há poucos dias.
O Climatempo informou, ainda, que a chuva do período de 15 a 20 de novembro não será persistente e nem tão volumosa como na semana passada, mas como o solo ainda está muito molhado, com excesso de água, e os rios com níveis bastante elevados, qualquer chuva poderá ocasionar novas movimentações de terra, deslizamentos nas encosta na cidades e nas serras e até enchentes
O Inmet pontua que o alerta é válido a partir desta terça (20) até quarta-feira (21). Na lista do instituto, pode chover forte em 29 cidades do Espírito Santo. São elas: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus Do Norte, Brejetuba, Cachoeiro De Itapemirim, Castelo, Conceição Do Castelo, Divino De São Lourenço, Domingos Martins, Dores Do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso Do Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, São José Do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova Do Imigrante.
Já o Inpe, indicou que pode chover forte em 43 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 23h59 desta quarta-feira (20). Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória aparecem na lista.

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