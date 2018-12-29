Institutos emitem alerta de chuvas fortes no ES

Chuva em Baixo Guandu na tarde deste sábado (29) Crédito: Joseilton Dos Santos

alerta de chuva forte para a Grande Vitória e para o interior do Espírito Santo. Há risco também de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios. O alerta até às 11 horas deste domingo (30). O esperado de chuva é entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (29), umforte para a Grande Vitória e para o interior do. Há risco também de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios. O alerta até às 11 horas deste domingo (30). O esperado de chuva é entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

É preciso ficar atento, pois o grau do alerta divulgado é de cor laranja, ou seja, perigo. Com isso, o Instituto também divulgou instruções:

- Evite enfrentar o mau tempo;

- Observe alteração nas encostas;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Marinha divulgou que as áreas de instabilidade no oceano podem provocar ventos fortes de até 60 km/h direção ao litoral Sul do Estado, entre a tarde e a madrugada de domingo.

PREVISÃO DO TEMPO

Será que a virada de ano será com chuva? De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há chances. O instituto divulgou que a temperatura, na segunda-feira (31), é de mínima de 24°C e máxima de 33°C, com pancadas de chuva. Já na terça-feira (01), há pancadas de chuva a partir da tarde, com previsão de 24°C e máxima de 35°C.

O Instituto Climatempo também alerta para risco de chuva na virada. No dia 31, o dia será de sol pela manhã, com aumento de nuvens e pancadas de chuva, com raios, no período da tarde e também nas primeiras horas da noite.

Já no primeiro dia do ano, 1 de janeiro, o ar fica mais seco e as praias capixabas começam o Ano-Novo com muito sol e calor.