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Natureza

Instituto promove ação artística para conscientização ambiental no ES

A região da vez foi a comunidade Jesus de Nazareth, especificamente na Prainha das Castanheiras. Cerca de duas toneladas de lixo que foram recolhidas se transformaram em uma enorme Tartaruga marinha

Publicado em 

04 fev 2019 às 20:41

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 20:41

Instituto realiza intervenções artísticas para promover a conscientização ambiental em Vitória Crédito: Leonardo Merçon
Para promover a conscientização ambiental aos capixabas, um instituto está realizando intervenções artísticas em praias, ilhas e canais de Vitória. Na 2º Ação Coletiva em Prol da Vida Marinha, a região da vez foi a comunidade Jesus de Nazareth, na Capital, especificamente na Prainha das Castanheiras. Cerca de duas toneladas de lixo que foram recolhidas se transformaram em uma enorme Tartaruga marinha. 
> Guarda-vidas ajudam capixaba com síndrome de Down a entrar no mar
Ao Gazeta Online, o presidente do Instituto O Canal, Sandro Firmino, contou que o principal objetivo do projeto, que é realizado de dois em dois meses, é chamar a atenção da comunidade para o descarte de lixo em locais impróprios, principalmente na natureza. 
"A gente promove essas ações para que através delas a sociedade tenha uma mudança de comportamento. A gente acredita que as pessoas possam mudam, pensar mais. A gente acredita que as pessoas sabem que não podem jogar nada na praia, mas ela jogam. Então o nosso trabalho é dar exemplo para as pessoas", explicou. 
Na ação foram recolhidas duas toneladas de entulho, entre pneus, brinquedos, bicicleta, sacolas plásticas e até mesmo geladeiras. De acordo com Sandro, uma cooperativa da Prefeitura de Vitória recolhe o lixo e realiza o descarte correto do material. 
> Tartaruga é encontrada morta em praia de Vila Velha
A intervenção contou com o apoio de diversas ONG's, entre elas, o Instituto Últimos Refúgios, Projeto Amigos da Jubarte, Projeto Pegada, Instituto Ecomaris, Instituto Marcos Daniel, Voz da Natureza, Escola e Comunidade, Projetos Vigilantes dos Ecossistemas, RL Eventos, PEAM, Tour no Morro e Caverna de Adulão.
Instituto realiza intervenções artísticas para promover a conscientização ambiental em Vitória Crédito: Leonardo Merçon
A primeira ação realizada pelo projeto aconteceu na Praia da Curva da Jurema, no dia 26 de novembro, onde foram recolhidos entulhos também na Praia dos Anjos e na Ilha do Boi. Nos locais, os organizadores coletaram uma tonelada de lixo. 
"Sabemos que são simbólicas, pois existem milhares de toneladas de lixo no mar. Mas em dois meses foram menos três toneladas que tiramos e evitamos de tudo isso ir para o mar", finalizou Sandro.
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