Instituto emite alerta de chuvas fortes para o ES durante o feriadão

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas fortes para o Espírito Santo com exceção da região Norte do Estado. O aviso é válido para esta sexta-feira (16) e se estende até o sábado (17). De acordo com o Inpe, podem ocorrer alagamentos, raios e até vendaval durante esse período.

Com mais chuva vindo por aí, aumenta o risco de deslizamentos de terra no Estado. Segundo o Climatempo, a chuva do período de 15 a 20 de novembro não será persistente e nem tão volumosa como na semana passada, mas como o solo ainda está muito molhado, com excesso de água, e os rios com níveis bastante elevados, qualquer chuva agora, mesmo que não seja extrema, poderá ocasionar novas movimentações de terra, deslizamentos nas encosta na cidades e nas serras e até enchentes.