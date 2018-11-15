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Instituto emite alerta de chuvas fortes para o ES durante o feriadão

De acordo com o Inpe, podem ocorrer alagamentos, raios e até vendaval entre sexta-feira (16) e sábado (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 15:17

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 15:17

Com mais chuva vindo por aí, aumenta o risco de deslizamentos de terra no Estado Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas fortes para o Espírito Santo com exceção da região Norte do Estado. O aviso é válido para esta sexta-feira (16) e se estende até o sábado (17). De acordo com o Inpe, podem ocorrer alagamentos, raios e até vendaval durante esse período.
> PA e Maternidade de Cobilândia são reabertos após limpeza
Com mais chuva vindo por aí, aumenta o risco de deslizamentos de terra no Estado. Segundo o Climatempo, a chuva do período de 15 a 20 de novembro não será persistente e nem tão volumosa como na semana passada, mas como o solo ainda está muito molhado, com excesso de água, e os rios com níveis bastante elevados, qualquer chuva agora, mesmo que não seja extrema, poderá ocasionar novas movimentações de terra, deslizamentos nas encosta na cidades e nas serras e até enchentes.
Secretário diz que obras da Leste-Oeste pioraram alagamentos em Cobilândia
O alerta de deslizamento é válido para a Grande Vitória e para o Sul do Estado. Quem mora em área de risco deve ficar muito atento e seguir as orientações da defesa civil.

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