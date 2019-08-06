72 horas

Instituto divulga alerta de chuvas intensas no Norte do Espírito Santo

Entre as regiões afetadas estão Linhares, Conceição da Barra e Nova Venécia.

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:55 - Atualizado há 6 anos

Dia de chuva em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou o alerta de chuvas intensas para as próximas 72 horas na Região Norte do Espírito Santo.

O aviso de atenção, de cor amarela, explica que a terça-feira (06) será de tempo instável e com chuvas de moderada a forte intensidade constantes ao longo do período nas regiões afetadas, como Linhares, Conceição da Barra e Nova Venécia.

O aviso de atenção informa também que "há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas", válido para os municípios Ecoporanga, Itaúnas, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério, além de Linhares, Conceição da Barra e Nova Venécia.

