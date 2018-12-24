Instituto alerta para tempestade com vento forte e granizo no ES

emitiu um novo alerta nesta segunda-feira (24) para uma possível tempestade com ventos intensos e queda de granizo para 57 cidades do, inclusive na. O aviso vale até 1h da próxima quarta-feira (26).

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos podem ser de 40 a 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é pequeno.