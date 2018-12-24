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Grande Vitória

Instituto alerta para tempestade com vento forte e granizo no ES

Os ventos intensos podem ser de 40 a 60 quilômetros por hora

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 20:18
Chuva Crédito: Reprodução | Pixabay
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta nesta segunda-feira (24) para uma possível tempestade com ventos intensos e queda de granizo para 57 cidades do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. O aviso vale até 1h da próxima quarta-feira (26).
> Instituto emite alerta de chuva para o ES e pode chover no Natal
De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos intensos podem ser de 40 a 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é pequeno.

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