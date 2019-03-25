A Marinha do Brasil divulgou atualizações sobre a Tempestade Tropical Iba, que se formou no sábado (23) nas proximidades de Porto Seguro, Bahia, mas se desloca pelo litoral capixaba. O relatório registrado às 9h desta segunda-feira (25) afirma que o fenômeno está próximo ao litoral de Linhares, Norte do Espírito Santo. O evento deve causar ondas de 3 a 5 metros devido aos fortes ventos, e muita chuva em alto-mar. Além disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgou alerta de vendaval para regiões litorâneas do ES, incluindo a Grande Vitória.
A tempestade tropical, denominada de Iba, que significa 'ruim' em tupi-guarani, deve causar maiores efeitos em alto-mar, onde se mantém até agora. Os ventos, até a manhã de hoje, têm atingido a velocidade de 83 km/h e gerando ondas de até cinco metros.
Os efeitos da tempestade poderão ser sentidos no ES até a próxima quarta-feira (27) e as ondas no litoral de Vitória, geradas pela ressaca que vem do fenômeno, podem atingir 2,5 metros. É importante frisar que as principais alterações no tempo ocorrerão apenas em alto-mar.
Inpe faz alerta sobre vendaval no Litoral do ES
ALERTA DE VENDAVAL
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou ainda um alerta sobre vendaval válido até esta terça-feira (26) e que deve atingir municípios da Grande Vitória e outras regiões litorâneas.
De acordo com o aviso, haverá condições para ventos moderados com chance para rajadas forte em alguns períodos do dia.
Confira a lista de locais afetados
- Anchieta
- Conceição da Barra
- Guarapari
- Itapemirim
- Itaúnas
- Marataízes
- Nova Almeida
- Piúma
- Santa Cruz
- São Mateus
- Serra
- Vila Velha
- Vitória