Inpe emite alerta para fortes chuvas em todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta quarta-feira (31) um alerta vermelho para grandes acumulados de chuva para todo o Espírito Santo nas próximas 24 horas. Segundo o órgão, "as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso".
O Inpe orienta que os capixabas fique atentos à previsão do tempo "já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidentes". Em caso de dificuldades, entre em contato com a Defesa Civil do seu município.
MUDANÇA NO TEMPO
Com reorganização da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Brasil, a chuva voltou forte e volumosa em Minas Gerais, Espírito Santo e sobre o Rio de Janeiro.
A chuva vai continuar nos próximos dias sobre o Espírito Santo e em todo o centro-norte e leste de Minas Gerais. Pelo menos até a segunda-feira (5), as áreas de instabilidade da ZCAS persistem e serão reforçadas no fim de semana. Entre o sábado (3), e a segunda-feira (5) de fevereiro, a chuva tende ser ainda mais forte e volumosa.