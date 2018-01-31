Inpe emite alerta para fortes chuvas em todo o Espírito Santo

Crédito: Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta quarta-feira (31) um alerta vermelho para grandes acumulados de chuva para todo o Espírito Santo nas próximas 24 horas. Segundo o órgão, "as condições de tempo são muito favoráveis para ocorrência de um fenômeno meteorológico adverso".

O Inpe orienta que os capixabas fique atentos à previsão do tempo "já que o risco é alto para ocorrência de tempo severo que possa provocar danos e acidentes". Em caso de dificuldades, entre em contato com a Defesa Civil do seu município.

MUDANÇA NO TEMPO

Com reorganização da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o Brasil, a chuva voltou forte e volumosa em Minas Gerais, Espírito Santo e sobre o Rio de Janeiro.