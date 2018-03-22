Inpe emite alerta de chuvas intensas para 76 cidades do ES

Mapa do Inmet tem alerta de chuva para praticamente todo o ES Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (22), um alerta de chuvas fortes para praticamente todo o Espírito Santo. O aviso, divulgado às 10h21 desta quinta-feira (22), é válido até as 8h desta sexta (23) para 76 cidades capixabas. Dessa vez, segundo a previsão, não deve chover apenas em Pedro Canário e São Mateus.

A previsão é de que, nas cidades que receberam o alerta, ocorram chuvas que podem chegar a 60 milímetros por hora. Isso significa que um mesmo metro quadrado pode receber até 60 litros de água da chuva.

Devido ao aviso, a Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco a procurarem abrigo em locais seguros, em caso de necessidade, evitar sair de casa durante o mau tempo e, caso haja inundação, é importante proteger os pertences da água envolvendo-os em sacos plásticos. Além disso, se possível, a orientação é para que as pessoas retirem aparelhos elétricos de tomadas, como uma forma de evitar que os eles venham queimar em caso de picos de energia. A Defesa Civil mantém um plantão permanente, podendo ser acionado 24 horas através do telefone 199. A ligação é gratuita.