Inmet emite novo alerta de ventos fortes em 11 cidades do ES

Inmet emitiu o alerta nesta segunda-feira (30) Crédito: Reprodução | Inmet

Espírito Santo. O alerta teve início às 10h20 e é válido até as 9 horas desta terça-feira (31). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (30) um novo alerta de ventos fortes em grau de severidade 'perigo potencial' para onze cidades do. O alerta teve início às 10h20 e é válido até as 9 horas desta terça-feira (31).

frente fria na Região Sudeste, que pode provocar ventos intensos de 61 km/h no litoral Sul do Estado na terça (31). De acordo com a Marinha do Brasil, o fenômeno é devido a aproximação de umana, que pode provocar ventos intensos de 61 km/h no litoral Sul do Estado na terça (31).

O Inmet reforça que, em caso de emergência, os moradores devem ligar para a Defesa Civil, por meio do telefone 199.

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FRENTE FRIA NO ES

Uma frente fria que avança pela

nos próximos dias pode trazer chuva ao Espírito Santo a partir desta terça-feira (31), segundo o Climatempo. O sol deve aparecer no centro-sul do Estado, mas há previsão de chuva a partir da tarde.

De acordo com a instituto, as madrugadas vão ficar menos frias, mas as tardes serão frescas por causa da grande quantidade de nuvens e da chuva.

O tempo pode ficar chuvoso em Vitória na próxima quarta-feira (1). Ainda há previsão de chuva a qualquer hora no centro-leste do Estado.