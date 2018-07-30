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Inmet emite novo alerta de ventos fortes em 11 cidades do ES

De acordo com a Marinha do Brasil, o fenômeno é devido a aproximação de uma frente fria na Região Sudeste, que pode provocar ventos intensos de até 61 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 19:37

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 19:37

Inmet emitiu o alerta nesta segunda-feira (30) Crédito: Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (30) um novo alerta de ventos fortes em grau de severidade 'perigo potencial' para onze cidades do Espírito Santo. O alerta teve início às 10h20 e é válido até as 9 horas desta terça-feira (31).
De acordo com a Marinha do Brasil, o fenômeno é devido a aproximação de uma frente fria na Região Sudeste, que pode provocar ventos intensos de 61 km/h no litoral Sul do Estado na terça (31).
O Inmet reforça que, em caso de emergência, os moradores devem ligar para a Defesa Civil, por meio do telefone 199.
CONFIRA AS CIDADES:
 
 
FRENTE FRIA NO ES
Uma frente fria que avança pela
Região Sudeste
nos próximos dias pode trazer chuva ao Espírito Santo a partir desta terça-feira (31), segundo o Climatempo. O sol deve aparecer no centro-sul do Estado, mas há previsão de chuva a partir da tarde.
De acordo com a instituto, as madrugadas vão ficar menos frias, mas as tardes serão frescas por causa da grande quantidade de nuvens e da chuva.
O tempo pode ficar chuvoso em Vitória na próxima quarta-feira (1). Ainda há previsão de chuva a qualquer hora no centro-leste do Estado.
Já na quinta e sexta, o tempo fica chuvoso no leste e oeste do Espírito Santo devido ao vento marítimo. 

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