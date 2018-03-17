Inmet emite alerta de perigo para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para 52 municípios do Espírito Santo até as 10 horas de domingo (18). Chuvas intensas e ventos fortes são esperados para as regiões Metropolitana, Sul e Centro-Oeste do Espírito Santo.
Segundo o órgão, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet orienta que os capixabas desliguem aparelhos elétricos e, em caso de rajadas de ventos, não se abriguem debaixo de árvores ou placas de propaganda.
Defesa Civil
Na tarde deste sábado (17), os capixabas também receberam um alerta da Defesa Civil sobre chuvas intensas no Estado, neste sábado e domingo. O órgão pede para se evitar ruas alagadas e procurar abrigo em locais seguros.