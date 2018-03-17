Inmet emite alerta de perigo para o Espírito Santo

Chuva alaga ruas da região de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para 52 municípios do Espírito Santo até as 10 horas de domingo (18). Chuvas intensas e ventos fortes são esperados para as regiões Metropolitana, Sul e Centro-Oeste do Espírito Santo.

Segundo o órgão, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm por dia. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet orienta que os capixabas desliguem aparelhos elétricos e, em caso de rajadas de ventos, não se abriguem debaixo de árvores ou placas de propaganda.

Defesa Civil