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Sul do ES

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas no ES

O alerta é válido para 24 cidades capixabas, da tarde desta quarta-feira (21) até as 10h de quinta (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 20:21

Publicado em 21 de Março de 2018 às 20:21

Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo sobre acumulado de chuva, principalmente para as cidades da região Sul do Espírito Santo. O alerta é válido para 24 cidades capixabas, da tarde desta quarta-feira (21) até as 10h de quinta (22). 
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia e "há risco de alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco".
Ainda segundo o Inmet, em caso de emergência, os moradores devem ligar para a Defesa Civil, por meio do telefone 199. Pelo contato 193 é possível acessar o Corpo de Bombeiros.
AS CIDADES QUE ESTÃO NO ALERTA

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