Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas no ES

Crédito: Reprodução/Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo sobre acumulado de chuva, principalmente para as cidades da região Sul do Espírito Santo. O alerta é válido para 24 cidades capixabas, da tarde desta quarta-feira (21) até as 10h de quinta (22).

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia e "há risco de alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco".

Ainda segundo o Inmet, em caso de emergência, os moradores devem ligar para a Defesa Civil, por meio do telefone 199. Pelo contato 193 é possível acessar o Corpo de Bombeiros.