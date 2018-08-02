Inmet emite alerta de chuvas intensas para 48 cidades do ES

O aviso diz que, a partir das 18 horas desta quinta (2), pode chover entre 30 a 60 milímetros por hora ou a 50 a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades da lista abaixo. O aviso é válido até esta sexta-feira (3) às 10 horas.