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Previsão do tempo

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 48 cidades do ES

O alerta é válido até sexta-feira (3). Pode chover entre 30 a 60 milímetros por hora a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:29

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:29

Crédito: Marcelo Prest | Arquivo GZ
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quinta-feira (2) um alerta meteorológico de chuva forte para 48 cidades do Espírito Santo. (veja lista no fim da matéria)
O aviso diz que, a partir das 18 horas desta quinta (2), pode chover entre 30 a 60 milímetros por hora ou a 50 a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades da lista abaixo. O aviso é válido até esta sexta-feira (3) às 10 horas.
VEJA COMO FUNCIONA MEDIÇÃO EM MILÍMETROS
O instituto aconselha que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, observem alteração nas encostas e que, se possível, desliguem aparelhos elétricos e quadros gerais de energia.
Em caso de situação de inundação ou similar, o Inmet também diz que é importante proteger os pertences pessoais da água envoltos em sacos plásticos.

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